https://crimea.ria.ru/20231215/v-sevastopole-proydet-mezhdunarodnyy-turnir-po-boksu-1133585233.html

В Севастополе пройдет международный турнир по боксу

В Севастополе пройдет международный турнир по боксу - РИА Новости Крым, 15.12.2023

В Севастополе пройдет международный турнир по боксу

Боксеры из Севастополя, Ирана, Таджикистана и Казахстана сразятся на ринге в рамках Международного турнира по боксу, который состоится в Севастополе 24 декабря. РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T20:09

2023-12-15T20:09

2023-12-15T20:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Боксеры из Севастополя, Ирана, Таджикистана и Казахстана сразятся на ринге в рамках Международного турнира по боксу, который состоится в Севастополе 24 декабря. Об этом РИА Новости Крым сообщил организатор мероприятия, директор севастопольской школы олимпийского резерва №4 по боксу Олег Баландин.В рамках "Вечера профессионального бокса" профессиональные бойцы из Севастополя сразятся с лучшими боксерами из Ирана, Таджикистана и Казахстана. Это первое мероприятие международного уровня по боксу, которое проводится в городе за 10 лет, подчеркнул собеседник.От Севастополя на ринг выйдут мастера спорта международного класса Елена Гапешина и Дмитрий Шиповский, мастера спорта России Исрафил Исламов, Иван Романчук, Максим Шведюк и кандидат в мастера спорта Давид Агабекян."Всего запланировано семь поединков. Победители получат существенные призовые", – продолжил собеседник.В главном поединке сразятся севастополец Максим Шведюк и спортсмен из Ирана Нима Вализадх. Во втором - Исрафил Исламов (Севастополь) и Владислав Попов (Ставрополь), в третьем - Дмитрий Шиповский (Севастополь) и Рамазон Абдукаххорзода (Таджикистан), в четвертом – Давид Агабекян (Севастополь) и Саджад Мохамадпур (Иран), в пятом – Артем Уханов (Краснодар) и Алтынбек Ибрагимов (Казахстан), в шестом Иван Романчук (Севастополь) и Эминов Халис (Волгоград). Еще одна пара бойцов – Елена Гапешина из Севастополя и представительница Ставропольского края Анжелика Арутюнян.Мероприятия проводится при поддержке губернатора Михаила Развожаева. "Вечер профессионального бокса"состоится 24 декабря на базе Физкультурно-оздоровительный комплекса. Начало в 17:30.

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, бокс, севастополь, общество, новости крыма