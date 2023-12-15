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В Севастополе пройдет международный турнир по боксу - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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В Севастополе пройдет международный турнир по боксу
В Севастополе пройдет международный турнир по боксу - РИА Новости Крым, 15.12.2023
В Севастополе пройдет международный турнир по боксу
Боксеры из Севастополя, Ирана, Таджикистана и Казахстана сразятся на ринге в рамках Международного турнира по боксу, который состоится в Севастополе 24 декабря. РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T20:09
2023-12-15T20:09
спорт
бокс
севастополь
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Боксеры из Севастополя, Ирана, Таджикистана и Казахстана сразятся на ринге в рамках Международного турнира по боксу, который состоится в Севастополе 24 декабря. Об этом РИА Новости Крым сообщил организатор мероприятия, директор севастопольской школы олимпийского резерва №4 по боксу Олег Баландин.В рамках "Вечера профессионального бокса" профессиональные бойцы из Севастополя сразятся с лучшими боксерами из Ирана, Таджикистана и Казахстана. Это первое мероприятие международного уровня по боксу, которое проводится в городе за 10 лет, подчеркнул собеседник.От Севастополя на ринг выйдут мастера спорта международного класса Елена Гапешина и Дмитрий Шиповский, мастера спорта России Исрафил Исламов, Иван Романчук, Максим Шведюк и кандидат в мастера спорта Давид Агабекян."Всего запланировано семь поединков. Победители получат существенные призовые", – продолжил собеседник.В главном поединке сразятся севастополец Максим Шведюк и спортсмен из Ирана Нима Вализадх. Во втором - Исрафил Исламов (Севастополь) и Владислав Попов (Ставрополь), в третьем - Дмитрий Шиповский (Севастополь) и Рамазон Абдукаххорзода (Таджикистан), в четвертом – Давид Агабекян (Севастополь) и Саджад Мохамадпур (Иран), в пятом – Артем Уханов (Краснодар) и Алтынбек Ибрагимов (Казахстан), в шестом Иван Романчук (Севастополь) и Эминов Халис (Волгоград). Еще одна пара бойцов – Елена Гапешина из Севастополя и представительница Ставропольского края Анжелика Арутюнян.Мероприятия проводится при поддержке губернатора Михаила Развожаева. "Вечер профессионального бокса"состоится 24 декабря на базе Физкультурно-оздоровительный комплекса. Начало в 17:30.
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спорт, бокс, севастополь, общество, новости крыма
В Севастополе пройдет международный турнир по боксу

Севастополь примет международных турнир по боксу впервые за 10 лет

20:09 15.12.2023
 
© Fotolia/ wazaomanБоксерские перчатки
Боксерские перчатки
© Fotolia/ wazaoman
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Боксеры из Севастополя, Ирана, Таджикистана и Казахстана сразятся на ринге в рамках Международного турнира по боксу, который состоится в Севастополе 24 декабря. Об этом РИА Новости Крым сообщил организатор мероприятия, директор севастопольской школы олимпийского резерва №4 по боксу Олег Баландин.
В рамках "Вечера профессионального бокса" профессиональные бойцы из Севастополя сразятся с лучшими боксерами из Ирана, Таджикистана и Казахстана. Это первое мероприятие международного уровня по боксу, которое проводится в городе за 10 лет, подчеркнул собеседник.
"Севастопольские боксеры в этом году показали очень высокие результаты на международных соревнованиях. Исрафил Исламов завоевал золото Первенства Европы по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет, а юная Анастасия Тюнина стала победительницей Первенства мира по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет, – поделился Баландин. – Вечер профессионального бокса должен стать ярким заключительным аккордом года. И привлечь севастопольскую молодежь в секции по боксу".
От Севастополя на ринг выйдут мастера спорта международного класса Елена Гапешина и Дмитрий Шиповский, мастера спорта России Исрафил Исламов, Иван Романчук, Максим Шведюк и кандидат в мастера спорта Давид Агабекян.
"Всего запланировано семь поединков. Победители получат существенные призовые", – продолжил собеседник.
В главном поединке сразятся севастополец Максим Шведюк и спортсмен из Ирана Нима Вализадх. Во втором - Исрафил Исламов (Севастополь) и Владислав Попов (Ставрополь), в третьем - Дмитрий Шиповский (Севастополь) и Рамазон Абдукаххорзода (Таджикистан), в четвертом – Давид Агабекян (Севастополь) и Саджад Мохамадпур (Иран), в пятом – Артем Уханов (Краснодар) и Алтынбек Ибрагимов (Казахстан), в шестом Иван Романчук (Севастополь) и Эминов Халис (Волгоград). Еще одна пара бойцов – Елена Гапешина из Севастополя и представительница Ставропольского края Анжелика Арутюнян.
Мероприятия проводится при поддержке губернатора Михаила Развожаева. "Вечер профессионального бокса"состоится 24 декабря на базе Физкультурно-оздоровительный комплекса. Начало в 17:30.
 
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