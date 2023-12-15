https://crimea.ria.ru/20231215/v-sevastopole-proydet-mezhdunarodnyy-turnir-po-boksu-1133585233.html
В Севастополе пройдет международный турнир по боксу
В Севастополе пройдет международный турнир по боксу - РИА Новости Крым, 15.12.2023
В Севастополе пройдет международный турнир по боксу
Боксеры из Севастополя, Ирана, Таджикистана и Казахстана сразятся на ринге в рамках Международного турнира по боксу, который состоится в Севастополе 24 декабря. РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T20:09
2023-12-15T20:09
2023-12-15T20:09
спорт
бокс
севастополь
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110782/38/1107823827_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_e6d74be376eb99dc8760ec4c50f4a9b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Боксеры из Севастополя, Ирана, Таджикистана и Казахстана сразятся на ринге в рамках Международного турнира по боксу, который состоится в Севастополе 24 декабря. Об этом РИА Новости Крым сообщил организатор мероприятия, директор севастопольской школы олимпийского резерва №4 по боксу Олег Баландин.В рамках "Вечера профессионального бокса" профессиональные бойцы из Севастополя сразятся с лучшими боксерами из Ирана, Таджикистана и Казахстана. Это первое мероприятие международного уровня по боксу, которое проводится в городе за 10 лет, подчеркнул собеседник.От Севастополя на ринг выйдут мастера спорта международного класса Елена Гапешина и Дмитрий Шиповский, мастера спорта России Исрафил Исламов, Иван Романчук, Максим Шведюк и кандидат в мастера спорта Давид Агабекян."Всего запланировано семь поединков. Победители получат существенные призовые", – продолжил собеседник.В главном поединке сразятся севастополец Максим Шведюк и спортсмен из Ирана Нима Вализадх. Во втором - Исрафил Исламов (Севастополь) и Владислав Попов (Ставрополь), в третьем - Дмитрий Шиповский (Севастополь) и Рамазон Абдукаххорзода (Таджикистан), в четвертом – Давид Агабекян (Севастополь) и Саджад Мохамадпур (Иран), в пятом – Артем Уханов (Краснодар) и Алтынбек Ибрагимов (Казахстан), в шестом Иван Романчук (Севастополь) и Эминов Халис (Волгоград). Еще одна пара бойцов – Елена Гапешина из Севастополя и представительница Ставропольского края Анжелика Арутюнян.Мероприятия проводится при поддержке губернатора Михаила Развожаева. "Вечер профессионального бокса"состоится 24 декабря на базе Физкультурно-оздоровительный комплекса. Начало в 17:30.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110782/38/1107823827_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_f65847fa1aafe3a2ed5402c599d5db4f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бокс, севастополь, общество, новости крыма
В Севастополе пройдет международный турнир по боксу
Севастополь примет международных турнир по боксу впервые за 10 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская.
Боксеры из Севастополя, Ирана, Таджикистана и Казахстана сразятся на ринге в рамках Международного турнира по боксу, который состоится в Севастополе 24 декабря. Об этом РИА Новости Крым
сообщил организатор мероприятия, директор севастопольской школы олимпийского резерва №4 по боксу Олег Баландин.
В рамках "Вечера профессионального бокса" профессиональные бойцы из Севастополя сразятся с лучшими боксерами из Ирана, Таджикистана и Казахстана. Это первое мероприятие международного уровня по боксу, которое проводится в городе за 10 лет, подчеркнул собеседник.
"Севастопольские боксеры в этом году показали очень высокие результаты на международных соревнованиях. Исрафил Исламов завоевал золото Первенства Европы по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет, а юная Анастасия Тюнина
стала победительницей Первенства мира по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет, – поделился Баландин. – Вечер профессионального бокса должен стать ярким заключительным аккордом года. И привлечь севастопольскую молодежь в секции по боксу".
От Севастополя на ринг выйдут мастера спорта международного класса Елена Гапешина
и Дмитрий Шиповский, мастера спорта России Исрафил Исламов, Иван Романчук, Максим Шведюк и кандидат в мастера спорта Давид Агабекян.
"Всего запланировано семь поединков. Победители получат существенные призовые", – продолжил собеседник.
В главном поединке сразятся севастополец Максим Шведюк и спортсмен из Ирана Нима Вализадх. Во втором - Исрафил Исламов (Севастополь) и Владислав Попов (Ставрополь), в третьем - Дмитрий Шиповский (Севастополь) и Рамазон Абдукаххорзода (Таджикистан), в четвертом – Давид Агабекян (Севастополь) и Саджад Мохамадпур (Иран), в пятом – Артем Уханов (Краснодар) и Алтынбек Ибрагимов (Казахстан), в шестом Иван Романчук (Севастополь) и Эминов Халис (Волгоград). Еще одна пара бойцов – Елена Гапешина из Севастополя и представительница Ставропольского края Анжелика Арутюнян.
Мероприятия проводится при поддержке губернатора Михаила Развожаева. "Вечер профессионального бокса"состоится 24 декабря на базе Физкультурно-оздоровительный комплекса. Начало в 17:30.