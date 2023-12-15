https://crimea.ria.ru/20231215/v-podtoplennom-shtormom-pribrezhnom-v-krymu-vozveli-zaschitnuyu-dambu-1133574368.html

В подтопленном штормом Прибрежном в Крыму возвели защитную дамбу

В подтопленном штормом Прибрежном в Крыму возвели защитную дамбу - РИА Новости Крым, 15.12.2023

В подтопленном штормом Прибрежном в Крыму возвели защитную дамбу

В поселке Прибрежное под Евпаторией остаются подтопленными семь частных домовладений и 13 придомовых территорий. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T13:08

2023-12-15T13:08

2023-12-15T13:01

крым

евпатория

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

сергей садаклиев

общество

стихия

крымская погода

мчс крыма

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133574088_0:234:768:666_1920x0_80_0_0_73d9457d5eceb72bb84dd227e43d3c73.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В поселке Прибрежное под Евпаторией остаются подтопленными семь частных домовладений и 13 придомовых территорий. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.Спасатели продолжают устранять последствия обрушившейся на регион в ночь с 26 на 27 ноября непогоды.При этом на сегодняшний день в поселке остаются подтопленными семь частных домовладений и 13 придомовых территорий.В ночь с 26 на 27 ноября на Крым обрушился сильный шторм. В результате последствий непогоды было нарушено электроснабжение, а также водоснабжение, газоснабжение и подача тепла в дома и социальные объекты. В 17 регионах был введен режим ЧС. Больше всех от непогоды пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский районы.В Евпатория на улицах Симферопольской и Лиманной оказались подтопленными 93 частных домовладения. Для отвода воды с оказавшихся в зоне бедствия территорий были проведены работы по обустройству сбросных каналов. К ликвидации происшествий привлечено более 1300 человек и 430 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплатуАксенов грозит увольнениями за недостаточную работу по подсчету ущерба граждан от штормаПолную сумму ущерба от урагана в Крыму посчитают до 20 декабря - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20231213/shtorm-sdvinul-sroki-zaversheniya-rekonstruktsii-naberezhnoy-v-evpatorii-1133518911.html

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей садаклиев, общество, стихия, крымская погода, мчс крыма, новости крыма