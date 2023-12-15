В подтопленном штормом Прибрежном в Крыму возвели защитную дамбу
Семь домов и 13 дворов остаются подтопленными в Прибрежном под Евпаторией после шторма
© МЧС Республики КрымВ подтопленном штормом Прибрежном в Крыму возвели защитную дамбу
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В поселке Прибрежное под Евпаторией остаются подтопленными семь частных домовладений и 13 придомовых территорий. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
Спасатели продолжают устранять последствия обрушившейся на регион в ночь с 26 на 27 ноября непогоды.
"В поселке Прибрежном спасатели Евпаторийского аварийно-спасательного отряда возвели защитную дамбу высотой более метра на сбросном канале по спуску воды с подтопленных территорий непосредственно в море, – сообщил Садаклиев. – Благодаря предпринятым мерам уровень воды в среднем за сутки снижается на три-четыре сантиметра".
При этом на сегодняшний день в поселке остаются подтопленными семь частных домовладений и 13 придомовых территорий.
В ночь с 26 на 27 ноября на Крым обрушился сильный шторм. В результате последствий непогоды было нарушено электроснабжение, а также водоснабжение, газоснабжение и подача тепла в дома и социальные объекты. В 17 регионах был введен режим ЧС. Больше всех от непогоды пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский районы.
В Евпатория на улицах Симферопольской и Лиманной оказались подтопленными 93 частных домовладения. Для отвода воды с оказавшихся в зоне бедствия территорий были проведены работы по обустройству сбросных каналов. К ликвидации происшествий привлечено более 1300 человек и 430 единиц техники.
13 декабря, 17:21Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в Евпатории
Читайте также на РИА Новости Крым: