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В подтопленном штормом Прибрежном в Крыму возвели защитную дамбу - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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В подтопленном штормом Прибрежном в Крыму возвели защитную дамбу
В подтопленном штормом Прибрежном в Крыму возвели защитную дамбу - РИА Новости Крым, 15.12.2023
В подтопленном штормом Прибрежном в Крыму возвели защитную дамбу
В поселке Прибрежное под Евпаторией остаются подтопленными семь частных домовладений и 13 придомовых территорий. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T13:08
2023-12-15T13:01
крым
евпатория
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей садаклиев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В поселке Прибрежное под Евпаторией остаются подтопленными семь частных домовладений и 13 придомовых территорий. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.Спасатели продолжают устранять последствия обрушившейся на регион в ночь с 26 на 27 ноября непогоды.При этом на сегодняшний день в поселке остаются подтопленными семь частных домовладений и 13 придомовых территорий.В ночь с 26 на 27 ноября на Крым обрушился сильный шторм. В результате последствий непогоды было нарушено электроснабжение, а также водоснабжение, газоснабжение и подача тепла в дома и социальные объекты. В 17 регионах был введен режим ЧС. Больше всех от непогоды пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский районы.В Евпатория на улицах Симферопольской и Лиманной оказались подтопленными 93 частных домовладения. Для отвода воды с оказавшихся в зоне бедствия территорий были проведены работы по обустройству сбросных каналов. К ликвидации происшествий привлечено более 1300 человек и 430 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплатуАксенов грозит увольнениями за недостаточную работу по подсчету ущерба граждан от штормаПолную сумму ущерба от урагана в Крыму посчитают до 20 декабря - Аксенов
https://crimea.ria.ru/20231213/shtorm-sdvinul-sroki-zaversheniya-rekonstruktsii-naberezhnoy-v-evpatorii-1133518911.html
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крым, евпатория, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей садаклиев, общество, стихия, крымская погода, мчс крыма, новости крыма
В подтопленном штормом Прибрежном в Крыму возвели защитную дамбу

Семь домов и 13 дворов остаются подтопленными в Прибрежном под Евпаторией после шторма

13:08 15.12.2023
 
© МЧС Республики КрымВ подтопленном штормом Прибрежном в Крыму возвели защитную дамбу
В подтопленном штормом Прибрежном в Крыму возвели защитную дамбу
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В поселке Прибрежное под Евпаторией остаются подтопленными семь частных домовладений и 13 придомовых территорий. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
Спасатели продолжают устранять последствия обрушившейся на регион в ночь с 26 на 27 ноября непогоды.
"В поселке Прибрежном спасатели Евпаторийского аварийно-спасательного отряда возвели защитную дамбу высотой более метра на сбросном канале по спуску воды с подтопленных территорий непосредственно в море, – сообщил Садаклиев. – Благодаря предпринятым мерам уровень воды в среднем за сутки снижается на три-четыре сантиметра".
При этом на сегодняшний день в поселке остаются подтопленными семь частных домовладений и 13 придомовых территорий.
В ночь с 26 на 27 ноября на Крым обрушился сильный шторм. В результате последствий непогоды было нарушено электроснабжение, а также водоснабжение, газоснабжение и подача тепла в дома и социальные объекты. В 17 регионах был введен режим ЧС. Больше всех от непогоды пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский районы.
В Евпатория на улицах Симферопольской и Лиманной оказались подтопленными 93 частных домовладения. Для отвода воды с оказавшихся в зоне бедствия территорий были проведены работы по обустройству сбросных каналов. К ликвидации происшествий привлечено более 1300 человек и 430 единиц техники.
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КрымЕвпаторияУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаСергей СадаклиевОбществоСтихияКрымская погодаМЧС КрымаНовости Крыма
 
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