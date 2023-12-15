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Очередь на проезд по Крымскому мосту сократилась
Очередь на проезд по Крымскому мосту сократилась - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Очередь на проезд по Крымскому мосту сократилась
На проезд по Крымскому мосту очередь со стороны Керчи уменьшилась по сравнению с данными на 15.00. Со стороны Тамани в зоне ожидания транспортных средств нет,... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T17:25
2023-12-15T17:25
2023-12-15T17:25
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. На проезд по Крымскому мосту очередь со стороны Керчи уменьшилась по сравнению с данными на 15.00. Со стороны Тамани в зоне ожидания транспортных средств нет, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходеКоличество автомобилей перед Крымским мостом стало увеличиваться днем, по состоянию на 13:00 проезда ожидали 95 транспортных средств. В 15.00 со стороны Керчи ждали 240 транспортных средств.Передвигаться по мосту могут автомобили массой до 3,5 тонн. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. Чтобы пройти его легко и быстро, в службе безопасности транспортного перехода советуют упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро извлечь для досмотра. Водители должны двигаться в левой полосе, оставляя правую полосу для автобусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очередиКогда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в КрымуКиев вбросил новый фейк о Крымском мосте
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
Очередь на проезд по Крымскому мосту сократилась
Очереди на проезд по Крымскому мосту ожидают 180 автомобилей