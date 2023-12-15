https://crimea.ria.ru/20231215/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1133574972.html
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 15.12.2023
У Крымского моста выросла очередь
Днем в пятницу у Крымского моста начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T13:18
2023-12-15T13:18
2023-12-15T13:18
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Днем в пятницу у Крымского моста начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."К 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 95 транспортных средств", - сказано в сообщении.Проезд в Крым со стороны Краснодарского края свободен.Утром в пятницу проезд по мостовому переходу был свободен с двух сторон.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь
В очереди у Крымского моста со стороны Керчи скопилось 95 машин