https://crimea.ria.ru/20231215/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1133574972.html

У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 15.12.2023

У Крымского моста выросла очередь

Днем в пятницу у Крымского моста начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T13:18

2023-12-15T13:18

2023-12-15T13:18

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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логистика

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тамань

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Днем в пятницу у Крымского моста начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."К 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 95 транспортных средств", - сказано в сообщении.Проезд в Крым со стороны Краснодарского края свободен.Утром в пятницу проезд по мостовому переходу был свободен с двух сторон.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма