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У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 15.12.2023
У Крымского моста выросла очередь
Днем в пятницу у Крымского моста начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T13:18
2023-12-15T13:18
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Днем в пятницу у Крымского моста начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."К 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 95 транспортных средств", - сказано в сообщении.Проезд в Крым со стороны Краснодарского края свободен.Утром в пятницу проезд по мостовому переходу был свободен с двух сторон.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь

В очереди у Крымского моста со стороны Керчи скопилось 95 машин

13:18 15.12.2023
 
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаМашины на Крымском мосту
Машины на Крымском мосту
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Днем в пятницу у Крымского моста начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 95 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Проезд в Крым со стороны Краснодарского края свободен.
Утром в пятницу проезд по мостовому переходу был свободен с двух сторон.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
 
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