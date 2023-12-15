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Крымский мост утром в пятницу: оперативная информация
Крымский мост утром в пятницу: оперативная информация - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Крымский мост утром в пятницу: оперативная информация
Очередей на Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани утром в пятницу нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T08:17
2023-12-15T08:17
2023-12-15T08:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Очередей на Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани утром в пятницу нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проехать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231214/kogda-v-krymu-vypadet-sneg-1133553521.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост утром в пятницу: оперативная информация
У Крымского моста утром в пятницу очередей нет