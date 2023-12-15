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Метровые волны: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Метровые волны: как работает Керченская переправа в пятницу
Метровые волны: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Метровые волны: как работает Керченская переправа в пятницу
Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-15T10:58
2023-12-15T10:58
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Всего с начала возобновления работы переправы 9 октября 2022 года паромы перевезли 406 984 пассажиров и 233 420 грузовиков. За последние сутки совершено 11 рейсов.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост утром в пятницу: оперативная информацияПо мосту в составе сухопутного маршрута в Крым запустили движениеКерченская переправа: график работы и количество паромов
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Метровые волны: как работает Керченская переправа в пятницу

Керченская переправа в пятницу продолжает работать по фактической погоде - Росморречфлот

10:58 15.12.2023
 
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Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Обстановка на Керченской паромной переправе 15 декабря 2023
"Согласно прогнозу Росгидромета, 15 декабря ветер юго-западный, с середины дня - северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, временами дождь, дымка, видимость хорошая, в явлениях 2-4 км, высота волн 50-100 см, температура воздуха +8…10 градусов с понижением к вечеру до +4...6, температура воды в море +7…8", - сказано в сообщении.
Всего с начала возобновления работы переправы 9 октября 2022 года паромы перевезли 406 984 пассажиров и 233 420 грузовиков. За последние сутки совершено 11 рейсов.
В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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