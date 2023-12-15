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Метровые волны: как работает Керченская переправа в пятницу
Метровые волны: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Метровые волны: как работает Керченская переправа в пятницу
Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-15T10:58
2023-12-15T10:58
2023-12-15T10:58
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Всего с начала возобновления работы переправы 9 октября 2022 года паромы перевезли 406 984 пассажиров и 233 420 грузовиков. За последние сутки совершено 11 рейсов.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост утром в пятницу: оперативная информацияПо мосту в составе сухопутного маршрута в Крым запустили движениеКерченская переправа: график работы и количество паромов
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Метровые волны: как работает Керченская переправа в пятницу
Керченская переправа в пятницу продолжает работать по фактической погоде - Росморречфлот
Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.