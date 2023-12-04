https://crimea.ria.ru/20231204/kerchenskaya-pereprava-grafik-raboty-i-kolichestvo-paromov-1133292387.html
Керченская переправа: график работы и количество паромов
Керченская переправа: график работы и количество паромов - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Керченская переправа: график работы и количество паромов
Обобщенная информация о работе Керченской паромной переправы – в нашей инфографике.
2023-12-04T13:51
2023-12-04T13:51
2023-12-04T13:51
инфографика
керченская паромная переправа
керчь
керченский пролив
морской транспорт
ситуация на керченской переправе
крым
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2023
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Керченская переправа: график работы и количество паромов
График работы Керченской паромной переправы и количество паромов на линии
Обобщенная информация о работе Керченской паромной переправы – в нашей инфографике.