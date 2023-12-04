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Керченская переправа: график работы и количество паромов - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Инфографика
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Керченская переправа: график работы и количество паромов
Керченская переправа: график работы и количество паромов - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Керченская переправа: график работы и количество паромов
Обобщенная информация о работе Керченской паромной переправы – в нашей инфографике.
2023-12-04T13:51
2023-12-04T13:51
инфографика
керченская паромная переправа
керчь
керченский пролив
морской транспорт
ситуация на керченской переправе
крым
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керченская паромная переправа, инфографика, керчь, керченский пролив, морской транспорт, ситуация на керченской переправе, крым
Керченская переправа: график работы и количество паромов

График работы Керченской паромной переправы и количество паромов на линии

13:51 04.12.2023
 
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Обобщенная информация о работе Керченской паромной переправы – в нашей инфографике.
Керченская паромная переправа. Обобщенные данные
 
ИнфографикаКерченская паромная переправаКерчьКерченский проливМорской транспортСитуация на Керченской переправеКрым
 
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