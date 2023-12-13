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Ялта утвердила бюджет на год: какими будут доходы курортной столицы Крыма
Ялта утвердила бюджет на год: какими будут доходы курортной столицы Крыма - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Ялта утвердила бюджет на год: какими будут доходы курортной столицы Крыма
Городской совет Ялты утвердил бюджет муниципального образования на 2024 год, доходы города в следующем году ожидаются на уровне 5 млрд рублей. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T16:24
2023-12-13T16:24
2023-12-13T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Городской совет Ялты утвердил бюджет муниципального образования на 2024 год, доходы города в следующем году ожидаются на уровне 5 млрд рублей. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.Павленко уточнила, что более 2 млрд рублей планируется потратить на сферу образования, свыше 1 млрд – на благоустройство, ремонт дорог и жилого фонда и другие нужды городского хозяйства.Еще около 500 млн рублей запланировано на социальную поддержку нуждающихся, 300 млн – на культуру, 135 млн рублей – на спорт."Суммы не окончательны, планируем их увеличить в начале 2024 за счет экономии бюджета этого года и перевыполнения планов по доходам в текущем году", - добавила глава администрации.Парламент Крыма на минувшей неделе принял проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Как отметила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико, бюджет сбалансирован, сохраняет социальную направленность, гарантируя исполнение всех взятых республикой обязательств, и в то же время является бюджетом развития региона.Так, в 2024 году доходы составят 199,6 млрд рублей, расходы – 201,7 млрд рублей.В целом объем налоговых и неналоговых доходов планируется увеличить на 1,4 млрд рублей в 2024 году, в 2025 и 2026 – ежегодно на 1,6 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачейБюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублейНа медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета
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ялта, финансы, янина павленко, новости крыма, крым, бюджет
Ялта утвердила бюджет на год: какими будут доходы курортной столицы Крыма
Ялта приняла бюджет на 2024 год с доходной частью более чем в 5 млрд рублей – Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Городской совет Ялты утвердил бюджет муниципального образования на 2024 год, доходы города в следующем году ожидаются на уровне 5 млрд рублей. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.
"В планах непосредственно на 2024 год – 5 миллиардов 63 миллиона рублей. Как и в этом году, бюджет получился бездефицитным и сбалансированным, но главное – сохранил социальную направленность", – написала она в своем Telegram-канале.
Павленко уточнила, что более 2 млрд рублей планируется потратить на сферу образования, свыше 1 млрд – на благоустройство, ремонт дорог и жилого фонда и другие нужды городского хозяйства.
Еще около 500 млн рублей запланировано на социальную поддержку нуждающихся, 300 млн – на культуру, 135 млн рублей – на спорт.
"Суммы не окончательны, планируем их увеличить в начале 2024 за счет экономии бюджета этого года и перевыполнения планов по доходам в текущем году", - добавила глава администрации.
Парламент Крыма на минувшей неделе принял проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
. Как отметила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико, бюджет сбалансирован, сохраняет социальную направленность, гарантируя исполнение всех взятых республикой обязательств, и в то же время является бюджетом развития региона.
Так, в 2024 году доходы составят 199,6 млрд рублей, расходы – 201,7 млрд рублей.
В целом объем налоговых и неналоговых доходов планируется увеличить на 1,4 млрд рублей в 2024 году, в 2025 и 2026 – ежегодно на 1,6 млрд рублей.
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