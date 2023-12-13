https://crimea.ria.ru/20231213/glavnye-novosti-kryma-13-dekabrya-1133522043.html

Главные новости Крыма: 13 декабря

Главные новости Крыма: 13 декабря - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Главные новости Крыма: 13 декабря

Жители Крыма направили вопросы президенту Путину на предстоящую "Прямую линию". Аксенов ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта Симферополь. Крым и... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T22:12

2023-12-13T22:12

2023-12-13T22:12

новости крыма

крым

главное за день

валерий аксенов

аэропорт симферополь

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

общество

елочные базары

вячеслав мартынов

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111786/28/1117862880_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_6eb3909d21a1dd89b44be1f4c66e3402.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Жители Крыма направили вопросы президенту Путину на предстоящую "Прямую линию". Аксенов ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта Симферополь. Крым и новые регионы могут давать России восемь млн тонн зерна. Автостанции в Крыму отремонтируют. Ялта утвердила бюджет на год. В Симферополе открылись елочные базары.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вопросы Путину из КрымаЖители Крыма направили ряд вопросов президенту России Владимиру Путину в рамках предстоящей "Прямой линии". Больше всего крымчан интересуют ликвидация последствий недавнего разрушительного шторма, меры поддержки участников специальной военной операции, рост цен на продукты и другие актуальные для полуострова и всей страны проблемы, рассказали в среду активисты регионального штаба Народного фронта, работающие в центре приема обращений на "Прямую линию". Когда возобновят работу аэропорты Симферополя и КраснодараМеждународный аэропорт Симферополя пока не планируют открывать, это обусловлено соображениями безопасности, заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов. Это заявление последовало за сообщением администрации Краснодарского края, о том, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря. Другие закрытые гавани аналогичного решения пока не приняли. Крымское зерно для всей РоссииАграрии Крыма, Запорожской и Херсонской областей в перспективе могут производить около восьми миллионов тонн зерновых культур, что крайне положительно скажется на обеспечении продовольственной безопасности страны, заявил технический директор Южного центра Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Арсен Арзиев. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона. Автостанции в Крыму отремонтируютВ "Крымавтотрансе" в будущем году активизируют работу по продаже электронных билетов через банковские приложения и продолжат ремонт автостанций, в том числе дальних, сообщил директор ГУП Вячеслав Мартынов. В планах на 2024 год отремонтировать автостанцию в Бахчисарае, а также "улучшить залы" в Евпатории и Керчи. А прямо сейчас ведутся работы в здании автостанции "Садовая" в Нижнегорском районе. Там разбирают пол, меняют окна и проводят внутренний ремонт, уточнил Мартынов. Годовой бюджет ЯлтыГородской совет Ялты утвердил бюджет муниципального образования на 2024 год, доходы города в следующем году ожидаются на уровне 5 млрд рублей, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Она уточнила, что более 2 млрд рублей планируется потратить на сферу образования, свыше 1 млрд – на благоустройство, ремонт дорог и жилого фонда и другие нужды городского хозяйства.Еще около 500 млн рублей запланировано на социальную поддержку нуждающихся, 300 млн – на культуру, 135 млн рублей – на спорт. Суммы не окончательны, их рассчитывают увеличить в начале 2024 за счет экономии бюджета. Елочные базары в СимферополеВ Симферополе 13 декабря открылись елочные базары, новогодние деревья привезли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России. Средняя цена составляет 800 рублей за метр. Большая пышная елка в 2-3 метра высотой обойдется в 2,5 – 3 тысячи рублей. На елочных базарах есть весь необходимый инвентарь. На ряде точек стоят специальные упаковочные машины, поэтому доставка дерева до дома не вызовет трудностей. Новогодние деревья модно приобрести по двум десяткам адресов в крымской столице.

https://crimea.ria.ru/20231213/kiev-vbrosil-novyy-feyk-o-krymskom-moste-1133519592.html

https://crimea.ria.ru/20231213/sluzhba-skoroy-pomoschi-v-krymu-popolnitsya-spetsializirovannymi-brigadami-1133517536.html

https://crimea.ria.ru/20231213/vodopad-uchan-su-otkryli-posle-obvala-1133504137.html

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, главное за день, валерий аксенов, аэропорт симферополь, прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, общество, елочные базары, вячеслав мартынов, сельское хозяйство, ялта