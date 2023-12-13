https://crimea.ria.ru/20231213/posledstviya-shtorma-tseny-i-svo-chto-krymchane-khotyat-sprosit-u-putina-1133506782.html

Последствия шторма, цены и СВО: что крымчане хотят спросить у Путина

Последствия шторма, цены и СВО: что крымчане хотят спросить у Путина - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Последствия шторма, цены и СВО: что крымчане хотят спросить у Путина

Жители Крыма направили ряд вопросов президенту России Владимиру Путину в рамках предстоящей "Прямой линии". Больше всего крымчан интересуют ликвидация... РИА Новости Крым, 13.12.2023

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2023-12-13T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Жители Крыма направили ряд вопросов президенту России Владимиру Путину в рамках предстоящей "Прямой линии". Больше всего крымчан интересуют ликвидация последствий недавнего разрушительного шторма, меры поддержки участников специальной военной операции, рост цен на продукты и другие актуальные для полуострова и всей страны проблемы. Об этом РИА Новости Крым рассказали активисты регионального штаба Народного фронта, работающие в центре приема обращений на "Прямую линию".Кроме того, от жителей республики поступают традиционные вопросы, касающиеся социальной защиты населения, проблем здравоохранения и ЖКХ, строительства и ремонта дорог.Также немало обращений крымчан на "Прямую линию" касаются мер поддержки участников специальной военной операции, в том числе полагающихся бойцам выплат, получения статуса участника боевых действий, предоставления отпусков.14 декабря президент России Владимир Путин проведет традиционную "Прямую линию" и одновременно большую итоговую пресс-конференцию. Мероприятие начнется в 12:00. По данным на 12 декабря, главе государства поступило более 1,5 миллионов вопросов, в том числе около 952 тысяч - по телефону, около 408 тысяч - по смс, еще почти 96 тысяч - через сайт.Большая часть вопросов касается спецоперации, медицины, образования и ЖКХ. Также есть спортивная тематика. Задать свой вопрос можно по телефону, позвонив на номер 8-800-200-40-40, по СМС — номер 0-40-40, а также на сайте "Москва – Путину.ru" , в приложении и через соцсети — "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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