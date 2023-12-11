https://crimea.ria.ru/20231211/lomayutsya-kopya-puli-svistyat-medvedev-o-novom-uchebnike-po-istorii-1133473280.html
"Ломаются копья, пули свистят": Медведев о новом учебнике по истории
"Ломаются копья, пули свистят": Медведев о новом учебнике по истории - РИА Новости Крым, 11.12.2023
"Ломаются копья, пули свистят": Медведев о новом учебнике по истории
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что ему было интересно полистать новый учебник по истории, который вызвал немало критики. Предыдущие... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T20:59
2023-12-11T20:59
2023-12-11T20:59
история
образование в россии
дмитрий медведев
школа
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что ему было интересно полистать новый учебник по истории, который вызвал немало критики. Предыдущие версии были написаны формальным языком, отметил он на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.Достоинством нового учебника, по мнению зампредседателя Совбеза, является то, что наряду с сухими фактами и цифрами там приводятся интересные детали, характеризующие эпоху."Я после того, как начали критиковать новый учебник по истории, залез в него и посмотрел. Могу вам сказать по-честному: мне его листать было интересно. Почему? Потому что для меня это моя история, которую я сам прожил. <…> У нас эпоха не должна ассоциироваться только с вождями, с какими-то пертурбациями общественно-политическими или даже драматическими событиями. В жизни происходит масса другого интересного, и вот это интересное должно попасть в учебник", - считает Медведев.Он также высказал свое мнение о новом учебнике по обществознанию: он должен быть написан интереснее, чем сейчас. Книга должна включать в себя все те сведения, которые в ней заложены, - сведения об институте государства и права, общие представления об экономике и социальной сфере. Но излагать их следует более простым и понятным языком, заметил политик.Кроме того, повышенное внимание в учебнике должно быть уделено изучению основного закона страны.Новые учебники по истории позитивно оценили крымские педагоги. В них есть разделы о госперевороте на Украине, предпосылках возвращения Крыма в РФ, хронологии проведения СВО и реакции западных стран. 1 сентября школьникам выдали так называемые единые учебники, где курс истории России синхронизирован с мировой историей.Читайте также на РИА Новости Крым:Колумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочинялиЧто нового ожидает родителей и учеников в этом учебном годуШкольники начнут изучать азы теории вероятностей
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история, образование в россии, дмитрий медведев, школа, россия, новости
"Ломаются копья, пули свистят": Медведев о новом учебнике по истории
Медведев оценил новые школьные учебники по истории и обществознанию
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что ему было интересно полистать новый учебник по истории, который вызвал немало критики. Предыдущие версии были написаны формальным языком, отметил он на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.
"Я смотрел какие-то учебники последнего времени, так получилось. Наверное, основной их недостаток заключается в том, что часть из них – не все, конечно, - написаны таким формальным, суконным языком... Мне кажется, обновление учебников – это полезная вещь, они должны быть просто интересными. Там копья ломаются, пули свистят. Естественно, ничего никому никогда не нравится. Но такова уж работа тех, кто занимается этими вопросами ", - сказал Дмитрий Медведев.
Достоинством нового учебника, по мнению зампредседателя Совбеза, является то, что наряду с сухими фактами и цифрами там приводятся интересные детали, характеризующие эпоху.
"Я после того, как начали критиковать новый учебник по истории, залез в него и посмотрел. Могу вам сказать по-честному: мне его листать было интересно. Почему? Потому что для меня это моя история, которую я сам прожил. <…> У нас эпоха не должна ассоциироваться только с вождями, с какими-то пертурбациями общественно-политическими или даже драматическими событиями. В жизни происходит масса другого интересного, и вот это интересное должно попасть в учебник", - считает Медведев.
Он также высказал свое мнение о новом учебнике по обществознанию: он должен быть написан интереснее, чем сейчас. Книга должна включать в себя все те сведения, которые в ней заложены, - сведения об институте государства и права, общие представления об экономике и социальной сфере. Но излагать их следует более простым и понятным языком, заметил политик.
Кроме того, повышенное внимание в учебнике должно быть уделено изучению основного закона страны.
"Как человек с юридическим образованием и, смею так сказать, с юридическим складом мышления, могу вам сказать так: даже о Конституции можно написать интересно, а можно написать так, что захочется эту книжку закрыть и никогда к ней не возвращаться", - заявил зампред Совбеза.
Новые учебники по истории позитивно оценили крымские педагоги
. В них есть разделы о госперевороте на Украине, предпосылках возвращения Крыма в РФ, хронологии проведения СВО и реакции западных стран. 1 сентября школьникам выдали так называемые единые учебники
, где курс истории России синхронизирован с мировой историей.
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