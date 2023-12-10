https://crimea.ria.ru/20231210/nuzhny-li-krymu-krupnye-agregatory-taksi-1133404356.html

Нужны ли Крыму крупные агрегаторы такси

Нужны ли Крыму крупные агрегаторы такси - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Нужны ли Крыму крупные агрегаторы такси

Появление в Крыму крупных операторов негативно отразится на рынке пассажирских такси региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил президент... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T10:04

2023-12-10T10:04

2023-12-10T10:04

такси

радио "спутник в крыму"

зиновий лудчак

мнения

транспорт

автомобиль

общество

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Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак о региональном законе о такси Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак о региональном законе о такси audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Появление в Крыму крупных операторов негативно отразится на рынке пассажирских такси региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.Региональный закон о такси вступит в силу 15 декабря. С этой даты все участники рынка будут обязаны получить разрешение на работу в регионе регистрации, а также зарегистрироваться в специальных реестрах.По мнению президента ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма, будет лучше, если на рынке будут работать несколько десятков небольших перевозчиков. Это обеспечит условия здоровой конкуренции между ними и позитивно отразится как на качестве предоставляемых услуг, так и на стоимости. Кроме того, закон о такси позволяет водителям зарегистрироваться в качестве самозанятых, что обеспечит вывод из тени значительного числа водителей-нелегалов.Ранее опрошенные РИА Новости Крым эксперты выразили мнение, что закон о такси не в равной мере защищает права всех участников рынка перевозок. Кроме того, на упорядочивание рынка крымских пассажирских перевозок в сфере такси потребуется время – по разным оценкам, от года до трех лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о таксиКогда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси – мнениеКрымчане пересели на общественный транспорт

https://crimea.ria.ru/20231103/zakon-o-taksi-v-deystvii-voditeli-vykhodyat-iz-teni-1132547184.html

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такси, зиновий лудчак, мнения, транспорт, автомобиль, общество