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Нужны ли Крыму крупные агрегаторы такси - РИА Новости Крым, 10.12.2023
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Нужны ли Крыму крупные агрегаторы такси
Нужны ли Крыму крупные агрегаторы такси - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Нужны ли Крыму крупные агрегаторы такси
Появление в Крыму крупных операторов негативно отразится на рынке пассажирских такси региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил президент... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T10:04
2023-12-10T10:04
такси
радио "спутник в крыму"
зиновий лудчак
мнения
транспорт
автомобиль
общество
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Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак о региональном законе о такси
Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак о региональном законе о такси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Появление в Крыму крупных операторов негативно отразится на рынке пассажирских такси региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.Региональный закон о такси вступит в силу 15 декабря. С этой даты все участники рынка будут обязаны получить разрешение на работу в регионе регистрации, а также зарегистрироваться в специальных реестрах.По мнению президента ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма, будет лучше, если на рынке будут работать несколько десятков небольших перевозчиков. Это обеспечит условия здоровой конкуренции между ними и позитивно отразится как на качестве предоставляемых услуг, так и на стоимости. Кроме того, закон о такси позволяет водителям зарегистрироваться в качестве самозанятых, что обеспечит вывод из тени значительного числа водителей-нелегалов.Ранее опрошенные РИА Новости Крым эксперты выразили мнение, что закон о такси не в равной мере защищает права всех участников рынка перевозок. Кроме того, на упорядочивание рынка крымских пассажирских перевозок в сфере такси потребуется время – по разным оценкам, от года до трех лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о таксиКогда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси – мнениеКрымчане пересели на общественный транспорт
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такси, зиновий лудчак, мнения, транспорт, автомобиль, общество
Нужны ли Крыму крупные агрегаторы такси

Появление крупных операторов негативно отразится на рынке такси в Крыму – мнение

10:04 10.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСветовой короб на крыше автомобиля такси. Архивное фото
Световой короб на крыше автомобиля такси. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Появление в Крыму крупных операторов негативно отразится на рынке пассажирских такси региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.
Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак о региональном законе о такси
10:04
Региональный закон о такси вступит в силу 15 декабря. С этой даты все участники рынка будут обязаны получить разрешение на работу в регионе регистрации, а также зарегистрироваться в специальных реестрах.

"Появление крупных операторов негативно отразится на рынке пассажирских такси Крыма, – считает Лудчак. – Если зайдет крупная компания и "задавит" маленькие, то со временем такой агрегатор будет диктовать свои условия, в том числе по стоимости перевозок".

По мнению президента ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма, будет лучше, если на рынке будут работать несколько десятков небольших перевозчиков. Это обеспечит условия здоровой конкуренции между ними и позитивно отразится как на качестве предоставляемых услуг, так и на стоимости. Кроме того, закон о такси позволяет водителям зарегистрироваться в качестве самозанятых, что обеспечит вывод из тени значительного числа водителей-нелегалов.
Ранее опрошенные РИА Новости Крым эксперты выразили мнение, что закон о такси не в равной мере защищает права всех участников рынка перевозок. Кроме того, на упорядочивание рынка крымских пассажирских перевозок в сфере такси потребуется время – по разным оценкам, от года до трех лет.
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