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В Севастополе будут судить участницу банды "черных риелторов"
В Севастополе будут судить участницу банды "черных риелторов" - РИА Новости Крым, 08.12.2023
В Севастополе будут судить участницу банды "черных риелторов"
В Севастополе перед судом предстанет участница организованной преступной группы, находившаяся в розыске с 2017 года за мошенничество с жильем граждан. Об этом... РИА Новости Крым, 08.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанет участница организованной преступной группы, находившаяся в розыске с 2017 года за мошенничество с жильем граждан. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным следствия, в 2015 году проживающий в Севастополе гражданин Армении создал организованную преступную группу из восьми человек для незаконного завладения и перепродажи недвижимости и земельных участков и легализации вырученных денег.Члены ОПГ собирали персональные данные местных жителей и документы на их недвижимость, изготавливали на территории соседнего государства подложные нотариальные доверенности на право распоряжения чужими квартирами. Сообщники выступали в роли фиктивных представителей собственника при сделках по купле-продаже жилья, подавали подложные документы в МФЦ для регистрации сделок.Правоохранители задержали главаря и основных фигурантов. В 2018 году суд приговорил организатора ОПГ к 6 годам лишения свободы.Также осуждены двое его соучастников, дело в отношении еще одного члена группы на сегодняшний день рассматривается в суде.Однако одной участнице банды "черных риелторов" удалось скрыться. В 2017 году ее объявили в розыск по обвинению в покушении на мошенничество за попытку переоформить на себя и в дальнейшем продать земельный участок.Расследование уголовного дела завершено. По информации прокуратуры города, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением дело направлено в Ленинский районный суд.В надзорном ведомстве добавили, что в розыске находятся еще трое членов ОПГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Продавал валюту с рук: крымчанин ответит за махинации на 10 млн рублейВ Севастополе опекун оставила родственницу без жильяКрымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей
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В Севастополе будут судить участницу банды "черных риелторов"
В Севастополе будут судить находившуюся 6 лет в розыске участницу банды "черных риелторов"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанет участница организованной преступной группы, находившаяся в розыске с 2017 года за мошенничество с жильем граждан. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, в 2015 году проживающий в Севастополе гражданин Армении создал организованную преступную группу из восьми человек для незаконного завладения и перепродажи недвижимости и земельных участков и легализации вырученных денег.
Члены ОПГ собирали персональные данные местных жителей и документы на их недвижимость, изготавливали на территории соседнего государства подложные нотариальные доверенности на право распоряжения чужими квартирами. Сообщники выступали в роли фиктивных представителей собственника при сделках по купле-продаже жилья, подавали подложные документы в МФЦ для регистрации сделок.
Как отметили в прокуратуре Севастополя, в общей сложности банда состояла из восьми граждан Армении и Украины. Они похитили у севастопольцев квартиру, два земельных участка, на одном из которых находилось кафе, и пытались похитить третий участок. Ущерб гражданам от деятельности ОПГ оценили в 12 млн рублей.
Правоохранители задержали главаря и основных фигурантов. В 2018 году суд приговорил организатора ОПГ к 6 годам лишения свободы.
Также осуждены двое его соучастников, дело в отношении еще одного члена группы на сегодняшний день рассматривается в суде.
Однако одной участнице банды "черных риелторов" удалось скрыться. В 2017 году ее объявили в розыск по обвинению в покушении на мошенничество за попытку переоформить на себя и в дальнейшем продать земельный участок.
34-летнюю обвиняемую задержали в октябре этого года в Краснодарском крае. Ей вменено покушение на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере.
Расследование уголовного дела завершено. По информации прокуратуры города, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением дело направлено в Ленинский районный суд.
В надзорном ведомстве добавили, что в розыске находятся еще трое членов ОПГ.
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