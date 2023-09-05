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Продавал валюту с рук: крымчанин ответит за махинации на 10 млн рублей - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Продавал валюту с рук: крымчанин ответит за махинации на 10 млн рублей
Продавал валюту с рук: крымчанин ответит за махинации на 10 млн рублей - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Продавал валюту с рук: крымчанин ответит за махинации на 10 млн рублей
Житель Крыма пойдет под суд за незаконную торговлю валюты с рук, прокуратура республики утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T13:58
2023-09-05T13:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Житель Крыма пойдет под суд за незаконную торговлю валюты с рук, прокуратура республики утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По данным прокуратуры, 51-летний обвиняемый организовал незаконную деятельность по осуществлению операций по купле-продаже иностранной валюты, разрешений на это у него не было.В пресс-службе МВД по Республике Крым уточнили, что правоохранители задокументировали факт обмена подпольным банкиром 10,1 млн рублей на 120 тысяч долларов США. Незаконные операции он проводил в Джанкое, в том числе на местном рынке.В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Джанкойский районный для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманутые инвесторы и покупатели: крымчане отдали аферистам еще 10 млнМошенница лишила пенсионерку из Ялты квартиры и 11 млн рублей"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей
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РИА Новости Крым
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96
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крым, джанкой, джанкойский районный суд, происшествия, мвд по республике крым, деньги, общество, новости крыма
Продавал валюту с рук: крымчанин ответит за махинации на 10 млн рублей

Прокуратура: житель Крыма ответит за незаконную торговлю валюты с рук

13:58 05.09.2023
 
© МВД по Республике КрымСтопки долларов и евро, найденные при обыске у крымчанина
Стопки долларов и евро, найденные при обыске у крымчанина
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Житель Крыма пойдет под суд за незаконную торговлю валюты с рук, прокуратура республики утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, 51-летний обвиняемый организовал незаконную деятельность по осуществлению операций по купле-продаже иностранной валюты, разрешений на это у него не было.
"Он арендовал помещение, где в период с сентября 2022 года по июнь 2023 года проводил незаконные банковские операции. Доход от противоправной деятельности составил более 10 млн рублей", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
В пресс-службе МВД по Республике Крым уточнили, что правоохранители задокументировали факт обмена подпольным банкиром 10,1 млн рублей на 120 тысяч долларов США. Незаконные операции он проводил в Джанкое, в том числе на местном рынке.
В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Джанкойский районный для рассмотрения по существу.
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КрымДжанкойДжанкойский районный судПроисшествияМВД по Республике КрымДеньгиОбществоНовости Крыма
 
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