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Продавал валюту с рук: крымчанин ответит за махинации на 10 млн рублей

Продавал валюту с рук: крымчанин ответит за махинации на 10 млн рублей - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Продавал валюту с рук: крымчанин ответит за махинации на 10 млн рублей

Житель Крыма пойдет под суд за незаконную торговлю валюты с рук, прокуратура республики утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T13:58

2023-09-05T13:58

2023-09-05T13:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Житель Крыма пойдет под суд за незаконную торговлю валюты с рук, прокуратура республики утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По данным прокуратуры, 51-летний обвиняемый организовал незаконную деятельность по осуществлению операций по купле-продаже иностранной валюты, разрешений на это у него не было.В пресс-службе МВД по Республике Крым уточнили, что правоохранители задокументировали факт обмена подпольным банкиром 10,1 млн рублей на 120 тысяч долларов США. Незаконные операции он проводил в Джанкое, в том числе на местном рынке.В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Джанкойский районный для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманутые инвесторы и покупатели: крымчане отдали аферистам еще 10 млнМошенница лишила пенсионерку из Ялты квартиры и 11 млн рублей"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей

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2023

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