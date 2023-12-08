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На месте ЧП в Керчи работают спецслужбы - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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На месте ЧП в Керчи работают спецслужбы - что известно к этому часу
На месте ЧП в Керчи работают спецслужбы - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 08.12.2023
На месте ЧП в Керчи работают спецслужбы - что известно к этому часу
Крупный пожар произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления в Керчи, сейчас на месте работают спецслужбы, без газа остаются более 25 тысяч... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T09:12
2023-12-08T09:12
пожар
керчь
происшествия
новости крыма
крым
святослав брусаков
крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления в Керчи, сейчас на месте работают спецслужбы, без газа остаются более 25 тысяч абонентов из-за остановки крупной котельной. Все, что известно о ситуации к этому часу - в материале РИА Новости Крым.Ночное ЧППожар в Керчи произошел 8 декабря между 2 и 3 часами ночи на газопроводе среднего давления диаметром 89 мм по улице Генерала Петрова, оставив без газоснабжения несколько тысяч абонентов компании "Кымгазсети". Также огонь повредил опору ЛЭП, однако энергоснабжение удалось сохранить - линию переподключили.На месте ЧП работали сотрудники МЧС, дежурили полицейские и росгвардейцы. Ликвидация пожара произошла в 6 часов утра по московскому времени. Как сообщили РИА Новости Крым в "Крымгазсетях", аварийная ситуация ликвидирована, никаких серьезных, критичных последствий нет.Ситуация к утру пятницыКак сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков, в результате ночного происшествия в районе Промбазы остановлена Восточная котельная, которая обеспечивает теплом около 30 тысяч человек.По его словам, на месте ЧП работают спецслужбы. Огонь полностью устранен, продолжаются восстановительные работы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленобласти взорвался газопроводПожар в здании поликлиники в Феодосии – что известно
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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пожар, керчь, происшествия, новости крыма, крым, святослав брусаков, крымгазсети
На месте ЧП в Керчи работают спецслужбы - что известно к этому часу

На месте пожара в Керчи работают спецслужбы - без газа остаются более 25 тысяч абонентов

09:12 08.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВзрыв бытового газа в многоэтажке Симферополя
Взрыв бытового газа в многоэтажке Симферополя - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления в Керчи, сейчас на месте работают спецслужбы, без газа остаются более 25 тысяч абонентов из-за остановки крупной котельной. Все, что известно о ситуации к этому часу - в материале РИА Новости Крым.

Ночное ЧП

Пожар в Керчи произошел 8 декабря между 2 и 3 часами ночи на газопроводе среднего давления диаметром 89 мм по улице Генерала Петрова, оставив без газоснабжения несколько тысяч абонентов компании "Кымгазсети".
Также огонь повредил опору ЛЭП, однако энергоснабжение удалось сохранить - линию переподключили.
На месте ЧП работали сотрудники МЧС, дежурили полицейские и росгвардейцы. Ликвидация пожара произошла в 6 часов утра по московскому времени. Как сообщили РИА Новости Крым в "Крымгазсетях", аварийная ситуация ликвидирована, никаких серьезных, критичных последствий нет.

Ситуация к утру пятницы

Как сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков, в результате ночного происшествия в районе Промбазы остановлена Восточная котельная, которая обеспечивает теплом около 30 тысяч человек.

"Сейчас без газа остаются 25-30 тысяч абонентов, остановлена котельная "Восточная". Планируем, что до конца дня аварийные работы завершатся, после чего будет производиться запуск котельной и подключение газоснабжения", - написал Брусаков в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте ЧП работают спецслужбы. Огонь полностью устранен, продолжаются восстановительные работы.
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ПожарКерчьПроисшествияНовости КрымаКрымСвятослав БрусаковКрымгазсети
 
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