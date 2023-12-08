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Долгосрочный уход: сколько крымчан смогут получить помощь в 2024 году
Долгосрочный уход: сколько крымчан смогут получить помощь в 2024 году - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Долгосрочный уход: сколько крымчан смогут получить помощь в 2024 году
Около тысячи жителей Крыма с инвалидностью, а также нуждающихся в помощи пожилых крымчан смогут получить новую услугу долгосрочного ухода в 2024 году. Об этом в РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T06:39
2023-12-08T06:39
2023-12-08T14:12
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Около тысячи крымчан получат услугу долгосрочного ухода в 2024 году - минтруд
Около тысячи крымчан получат услугу долгосрочного ухода в 2024 году - минтруд
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Около тысячи жителей Крыма с инвалидностью, а также нуждающихся в помощи пожилых крымчан смогут получить новую услугу долгосрочного ухода в 2024 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал завотделом контроля за предоставлением услуг в полустационарной и надомной формах минтруда и соцзащиты Крыма Александр Горячкин.Надомный долгосрочный уходПо его словам, показатель в 900 человек в этом году планируют исполнить, уже в следующем все эти люди смогут получить услугу, которая реализуется в рамках программы "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Горячкин поясняет: система долговременного ухода для Крыма - новое направление, ее реализация началась с сентября 2023 года."Набор экспертов по признанию нуждаемости, помощников по уходу, их обучение (поскольку таких должностей раньше вообще не было), закупки средств реабилитации, организация пунктов выдачи таких средств - все эти вопросы пока в процессе решения", - рассказал заведующий профильным отделом.Статистика помощи людямТакже гость эфира привел статистику обеспеченности гериатрическими койками в профильных учреждениях Крыма - план по этому направлению в текущем году перевыполнен. Профосмотрами и диспансеризацией охвачено 99,7% людей старшего трудоспособного возраста."В Крыму работает девять учреждений стационарного типа общего и психоневрологического профиля и 21 центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, где порядка 41 тысячи человек ежегодно получают услуги во всех формах", - заключил Горячкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Диспансеризация россиян в 2024 году: для кого она обязательнаНа медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджетаВ Крыму открылись спецкабинеты для помощи пожилым людям
https://crimea.ria.ru/20231127/putin-podpisal-zakony-o-byudzhete-povyshenii-mrot-i-pensiy-1133128154.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, демография, соцзащита, министерство труда и соцзащиты крыма, общество, новости крыма
Долгосрочный уход: сколько крымчан смогут получить помощь в 2024 году
Около тысячи крымчан получат услугу долгосрочного ухода в 2024 году в рамках нацпроекта
06:39 08.12.2023 (обновлено: 14:12 08.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым.
Около тысячи жителей Крыма с инвалидностью, а также нуждающихся в помощи пожилых крымчан смогут получить новую услугу долгосрочного ухода в 2024 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал завотделом контроля за предоставлением услуг в полустационарной и надомной формах минтруда и соцзащиты Крыма Александр Горячкин.
Надомный долгосрочный уход
"До конца года 900 человек мы должны принять на социальное обслуживание по направлению долговременного ухода. В этой системе долгосрочного надомного обслуживания люди могут получать до 28 часов ухода в неделю. По состоянию на сегодня уже более 700 человек эксперты признали нуждающимися в такой помощи в этом году", - приводит текущие цифры Горячкин.
По его словам, показатель в 900 человек в этом году планируют исполнить, уже в следующем все эти люди смогут получить услугу, которая реализуется в рамках программы "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Горячкин поясняет: система долговременного ухода для Крыма - новое направление, ее реализация началась с сентября 2023 года.
"Набор экспертов по признанию нуждаемости, помощников по уходу, их обучение (поскольку таких должностей раньше вообще не было), закупки средств реабилитации, организация пунктов выдачи таких средств - все эти вопросы пока в процессе решения", - рассказал заведующий профильным отделом.
Статистика помощи людям
Также гость эфира привел статистику обеспеченности гериатрическими койками в профильных учреждениях Крыма - план по этому направлению в текущем году перевыполнен. Профосмотрами и диспансеризацией охвачено 99,7% людей старшего трудоспособного возраста.
"В Крыму работает девять учреждений стационарного типа общего и психоневрологического профиля и 21 центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, где порядка 41 тысячи человек ежегодно получают услуги во всех формах", - заключил Горячкин.
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