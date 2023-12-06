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Присвоили землю на 3,5 млн рублей: в Крыму будут судить местных жителей - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Присвоили землю на 3,5 млн рублей: в Крыму будут судить местных жителей
Присвоили землю на 3,5 млн рублей: в Крыму будут судить местных жителей - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Присвоили землю на 3,5 млн рублей: в Крыму будут судить местных жителей
Жителям Черноморского района Крыма предъявлено обвинение в присвоении земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T15:43
2023-12-06T15:43
прокуратура республики крым
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новости крыма
черноморский район
земля
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Жителям Черноморского района Крыма предъявлено обвинение в присвоении земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.По информации следствия, в апреле 2018 года группа из трех человек решила незаконно приобрести право собственности на два земельных участка, которые ранее входили в состав паевого фонда коллективного сельскохозяйственного предприятия на территории Межводненского сельского поселения.Они распределили между собой роли и при помощи неустановленного должностного лица администрации сельского поселения нашли два земельных участка общей стоимостью 3,5 млн рублей.Действия злоумышленников были выявлены и пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Во время предварительного расследования на земельные участки был наложен арест.Первого ноября прокуратура Крыма сообщала о факте попадания в частные руки муниципальной земли в Симферополе стоимостью 26 миллионов рублей. Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка и регистрация права собственности на него за физическим лицом были осуществлены на основании поддельного решения органа местного самоуправления.Читайте также на РИА Новости Крым:Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорДело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в судМошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы
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РИА Новости Крым
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96
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прокуратура республики крым, крым, новости крыма, черноморский район, земля, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), суд
Присвоили землю на 3,5 млн рублей: в Крыму будут судить местных жителей

За присвоение земли на 3,5 млн рублей жители Черноморского района Крыма пойдут под суд

15:43 06.12.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Жителям Черноморского района Крыма предъявлено обвинение в присвоении земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

"Жители региона предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с земельными участками стоимостью 3,5 млн рублей", – говорится в сообщении.

По информации следствия, в апреле 2018 года группа из трех человек решила незаконно приобрести право собственности на два земельных участка, которые ранее входили в состав паевого фонда коллективного сельскохозяйственного предприятия на территории Межводненского сельского поселения.
Они распределили между собой роли и при помощи неустановленного должностного лица администрации сельского поселения нашли два земельных участка общей стоимостью 3,5 млн рублей.

"Они получили две выписки из протоколов общих собраний собственников паев, содержащие недостоверные сведения о принадлежности земельных участков злоумышленникам. Используя полученные выписки, они зарегистрировали право собственности на них", – уточняет прокуратура.

Действия злоумышленников были выявлены и пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Во время предварительного расследования на земельные участки был наложен арест.
Первого ноября прокуратура Крыма сообщала о факте попадания в частные руки муниципальной земли в Симферополе стоимостью 26 миллионов рублей. Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка и регистрация права собственности на него за физическим лицом были осуществлены на основании поддельного решения органа местного самоуправления.
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Прокуратура Республики КрымКрымНовости КрымаЧерноморский районЗемляФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Суд
 
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