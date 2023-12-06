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Опасный астероид несется к Земле - что угрожает планете
Опасный астероид несется к Земле - что угрожает планете - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Опасный астероид несется к Земле - что угрожает планете
Потенциально опасный астероид диаметром более километра приблизится к Земле в среду около 21.00 мск. В данном случае угроза весьма гипотетическая, однако уже... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T14:25
2023-12-06T14:25
2023-12-06T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Потенциально опасный астероид диаметром более километра приблизится к Земле в среду около 21.00 мск. В данном случае угроза весьма гипотетическая, однако уже через несколько лет нашу планету может ожидать реальное космическое столкновение. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко.О приближении потенциально опасного астероида 139622 (2001 QQ142) сообщил Центр изучения околоземных объектов НАСА, по информации которого 6 декабря небесный объект пролетит на расстоянии примерно 5,5 миллионов километров от Земли.Потенциально опасный астероидПо его словам, максимально астероид подойдет к Земле в среду в 21.00, однако расстояние между астероидом 139622 (2001 QQ142) и планетой настолько велико, что наблюдать его невооруженным глазом или даже с помощью любительской оптики не получится. Небесный объект будет виден только в мощные профессиональные телескопы.Реальная угроза с небаПри этом уже в апреле 2029 году человечество ожидает реальная космическая угроза, напоминает эксперт. Речь идет об астероиде "Апофис", который пролетит на том же расстоянии, где летают орбитальные спутники - это будет самое плотное сближение за историю человечества с таким большим небесным телом.При этом ученый успокаивает: специалисты во всем мире уже давно готовятся предотвратить угрозу, разрабатывают методы, которые позволят воздействовать на опасный космический объект так, чтобы раздробить его на более мелкие части или изменить траекторию его движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероидыЧилийские ученые изучили комету крымского астронома-любителяАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
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космос, астероид, безопасность, земля, в мире, кирилл лазоренко, мнения
Опасный астероид несется к Земле - что угрожает планете
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле вечером в среду - ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Потенциально опасный астероид диаметром более километра приблизится к Земле в среду около 21.00 мск. В данном случае угроза весьма гипотетическая, однако уже через несколько лет нашу планету может ожидать реальное космическое столкновение. Об этом РИА Новости Крым
рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко.
О приближении потенциально опасного астероида 139622 (2001 QQ142) сообщил Центр изучения околоземных объектов НАСА, по информации которого 6 декабря небесный объект пролетит на расстоянии примерно 5,5 миллионов километров от Земли.
Потенциально опасный астероид
"Потенциально опасными называют астероиды, орбита которых допускает гипотетическое приближение к Земле на потенциально опасное расстояние, а размеры достаточно велики для существенного ущерба. Но если брать реальную угрозу, то, конечно, в данном случае, она минимальна, поскольку несколько миллионов километров - это расстояние даже больше, чем до Луны", - успокаивает Лазоренко.
По его словам, максимально астероид подойдет к Земле в среду в 21.00, однако расстояние между астероидом 139622 (2001 QQ142) и планетой настолько велико, что наблюдать его невооруженным глазом или даже с помощью любительской оптики не получится. Небесный объект будет виден только в мощные профессиональные телескопы.
Реальная угроза с неба
При этом уже в апреле 2029 году человечество ожидает реальная космическая угроза
, напоминает эксперт. Речь идет об астероиде "Апофис", который пролетит на том же расстоянии, где летают орбитальные спутники - это будет самое плотное сближение за историю человечества с таким большим небесным телом.
"Но опять же, по последним расчетам, в 2029 году он пройдет по касательной. Однако через несколько лет вернется и тогда шансы на столкновение повышаются. Последствия от этого могут быть самыми страшными. Например, в Челябинске в 2013 году падал 15-метровый Чебаркульский метеорит, и тогда около тысячи человек пострадали, "Апофиз" же по объему больше в двадцать раз", - констатирует Лазоренко.
При этом ученый успокаивает: специалисты во всем мире уже давно готовятся предотвратить угрозу, разрабатывают методы, которые позволят воздействовать на опасный космический объект так, чтобы раздробить его на более мелкие части или изменить траекторию его движения.
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