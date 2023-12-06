https://crimea.ria.ru/20231206/opasnyy-asteroid-nesetsya-k-zemle---chto-ugrozhaet-planete-1133344946.html

Опасный астероид несется к Земле - что угрожает планете

Опасный астероид несется к Земле - что угрожает планете - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Опасный астероид несется к Земле - что угрожает планете

Потенциально опасный астероид диаметром более километра приблизится к Земле в среду около 21.00 мск. В данном случае угроза весьма гипотетическая, однако уже... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T14:25

2023-12-06T14:25

2023-12-06T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Потенциально опасный астероид диаметром более километра приблизится к Земле в среду около 21.00 мск. В данном случае угроза весьма гипотетическая, однако уже через несколько лет нашу планету может ожидать реальное космическое столкновение. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко.О приближении потенциально опасного астероида 139622 (2001 QQ142) сообщил Центр изучения околоземных объектов НАСА, по информации которого 6 декабря небесный объект пролетит на расстоянии примерно 5,5 миллионов километров от Земли.Потенциально опасный астероидПо его словам, максимально астероид подойдет к Земле в среду в 21.00, однако расстояние между астероидом 139622 (2001 QQ142) и планетой настолько велико, что наблюдать его невооруженным глазом или даже с помощью любительской оптики не получится. Небесный объект будет виден только в мощные профессиональные телескопы.Реальная угроза с небаПри этом уже в апреле 2029 году человечество ожидает реальная космическая угроза, напоминает эксперт. Речь идет об астероиде "Апофис", который пролетит на том же расстоянии, где летают орбитальные спутники - это будет самое плотное сближение за историю человечества с таким большим небесным телом.При этом ученый успокаивает: специалисты во всем мире уже давно готовятся предотвратить угрозу, разрабатывают методы, которые позволят воздействовать на опасный космический объект так, чтобы раздробить его на более мелкие части или изменить траекторию его движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероидыЧилийские ученые изучили комету крымского астронома-любителяАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, астероид, безопасность, земля, в мире, кирилл лазоренко, мнения