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Симферополь и пригород на день останутся без воды из-за аварии
Симферополь и пригород на день останутся без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Симферополь и пригород на день останутся без воды из-за аварии
Часть Симферополя и пять населенных пунктов пригорода в среду на весь день будут отключены от водоснабжения из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T16:09
2023-12-05T16:09
2023-12-05T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Часть Симферополя и пять населенных пунктов пригорода в среду на весь день будут отключены от водоснабжения из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Также воды не будет в симферопольских микрорайонах Заводское и Новоромановка, на улицах Дерекой, Калымтай, Карагач, Чешмеджи, Дертколь, Севастопольская (частично) и прилегающих улицах и переулках.Кроме того, на время ремонта возможны перебои с водоснабжением в селах Приятное Свидание, Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Партизанское, Чистенькое, Трехпрудное, Обрыв, Новониколаевка, а также микрорайонах Симферополя: 60 лет Октября, 1-й Конной армии, Фонтаны.На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами.Ранее "Вода Крыма" предупредила о длительных отключениях водоснабжения в селах Симферопольского и Кировского районов, а также городского округа Феодосия. Отключения связаны с аварийно-ремонтными работами на сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяцУгрожает ли Крыму засухаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
https://crimea.ria.ru/20231205/aksenov-nachal-kadrovuyu-chistku-v-krymenergo-iz-za-problem-posle-shtorma-1133320259.html
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Симферополь и пригород на день останутся без воды из-за аварии
Часть Симферополя и пять сел пригорода в среду до ночи останутся без воды из-за аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Часть Симферополя и пять населенных пунктов пригорода в среду на весь день будут отключены от водоснабжения из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
"В связи с аварией на магистральном водоводе в селе Молочное с 09:00 до 22:00 (ориентировочно) 6 декабря будет ограничено водоснабжение в селах Молочное, Левадки, Фонтаны, Залесье и садовом товариществе "Ивушка", - говорится в сообщении.
Также воды не будет в симферопольских микрорайонах Заводское и Новоромановка, на улицах Дерекой, Калымтай, Карагач, Чешмеджи, Дертколь, Севастопольская (частично) и прилегающих улицах и переулках.
Кроме того, на время ремонта возможны перебои с водоснабжением в селах Приятное Свидание, Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Партизанское, Чистенькое, Трехпрудное, Обрыв, Новониколаевка, а также микрорайонах Симферополя: 60 лет Октября, 1-й Конной армии, Фонтаны.
На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами.
Ранее "Вода Крыма" предупредила о длительных отключениях водоснабжения
в селах Симферопольского и Кировского районов, а также городского округа Феодосия. Отключения связаны с аварийно-ремонтными работами на сетях.
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