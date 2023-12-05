https://crimea.ria.ru/20231205/v-vosmi-naselennykh-punktakh-kryma-otklyuchat-vodu-na-sutki--1133312497.html

В восьми населенных пунктах Крыма отключат воду на сутки

В восьми населенных пунктах Крыма отключат воду на сутки - РИА Новости Крым, 05.12.2023

В восьми населенных пунктах Крыма отключат воду на сутки

Предприятие "Вода Крыма" предупредило о длительных отключениях водоснабжения в селах Симферопольского и Кировского районов, а также городского округа Феодосия. РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T09:45

2023-12-05T09:45

2023-12-05T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Предприятие "Вода Крыма" предупредило о длительных отключениях водоснабжения в селах Симферопольского и Кировского районов, а также городского округа Феодосия. Уточняется, что отключения связаны с аварийно-ремонтными работами на сетях.В указанный период времени будет организован подвоз питьевой воды. Кроме того, до 23 часов 6 декабря воды не будет в селах Приветное, Абрикосовка (ул.Комарова, ул.Юбилейная, ул. Айвазовского), Жемчужина Крыма и Садовое Кировского района.Также в указанный период времени ожидаются отключения в селах Насыпное (ул. Почтовая, ул. Речная, ул. Виноградная, пер. Виноградный, ул. 40 лет Победы, ул. Боевая, ул. Степная, ул. Молодежная, ул. Новая, пер. Боевой), а также Ближнее и Солнечное ( ул. Миндальная, ул. Флотская, ул. Дорожная, ул. Озерная) городского округа Феодосия.В села Садовое, Солнечное, Жемчужина Крыма, Приветное и Абрикосовка воду подвезут с 13:00 до 17:00. В село Ближнее - с 09:00 до 19:00. В село Насыпное на улицы Виноградная, 40 лет Победы, Почтовую, Боевую и Речную №1-35 – с 09:00 до 13:00. На улицы Степная, Молодежная, Новая, Речная №35-67 – с 13:00 до 17:00.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяцУгрожает ли Крыму засухаВ Севастополе во вторник масштабное отключение света – адреса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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