https://crimea.ria.ru/20231205/v-sevastopole-vo-vtornik-masshtabnoe-otklyuchenie-sveta--adresa-1133303839.html

В Севастополе во вторник масштабное отключение света – адреса

В Севастополе во вторник масштабное отключение света – адреса - РИА Новости Крым, 05.12.2023

В Севастополе во вторник масштабное отключение света – адреса

Часть Севастополя, а также прилегающие населенные пункты во вторник останутся без света, сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T06:04

2023-12-05T06:04

2023-12-05T06:04

севастополь

севастопольэнерго

новости

электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Часть Севастополя, а также прилегающие населенные пункты во вторник останутся без света, сообщает предприятие "Севастопольэнерго".По информации компании, с 9 часов утра до полудня подачу электроэнергии отключат по следующим адресам: проспекту Генерала Острякова 98, 106-116, 120, улицам Индустриальной 1, Хрусталева 66, Стахановцев 18-22, Шабалина 27-А.С 9 до 17 часов без света останутся: ТСН "Фрегат" 112-А, 4-8, 12, 22, 34, 46, 54, 72, 84, 9-11, 15-19, 23, 29-31, 43, 47, 65, 7; СТ "Кипарис" 35 , 9; СТ "Ветерок ДСК" 956; "СТ-Морское" 12; СТ "Южный Экспрес" 10-А, 50-А, 22, 28-30, 34, 46, 52, 60, 25-а, 5, 9, 75, 10-19; улицы Вишневая 2-20, 1-5, 9-23; Кряжева 42, 41-53, 57; Казарского 57-59; Тельмана 38-40, 44-50, 31-43.В поселке Мекензиевы горы также до 17 часов без света будут адреса Центральная 6, 20, 26, 30-34, 40-42, 23, 29, 33, 41, 53; Мищенко 29; Путейская 48, 7-47, 26-17; спуск Водопьянова 2-А, 2-4, 1-5; улицы Герцена 2, 10-12, 3-13; Достоевского 1, 5; Менделеева 2-12, 3, 5; Халтурина 2-6, 1-7; Челюскинцев 4-А, 2-10, 14-18, 18, 1-17; площадь Захарова 14.В Солнечном – улицы Караизюмская 88-А, 56-А, 126-А, 46-А, 62-А/1, 62, 43, 47-49, 55, 83-89, 93, 99, 109-11; Сергея Патрогина 36-38, 46-48, 31-33, 43; Янтарная 32-34.В Орловке – улица Вишневавя 16; СНТ "Чайка-1" 2, 12, 16, 26, 30-32, 44, 52, 56, 62, 7, 13, 25, 29, 53-55, 67, 145, 151,163; Качинское шоссе 36/55, 36/47, 36/96, 36/134, 36/193, 36/95.В Осипенко – улицы Ветеранов 24, 30, 38-42, 53-А, 23-Б, 23-Д, 63-А, 41-А, 23-В; Массандровская 8-10; Качинское шоссе 32-а/262, 32-А/294, 32-А/149, а также СТ "Полюшко" 32/149, 154, 164, 248, 268, 284, 288, 159, 181, 225, 291-293.С 9 до 18 часов подачу электричества остановят в Юхариной балке: ТСН "Сатурн-2", ТСН "Чайка-89", ТСН "Ямал"; в садовых товариществах "Ветерок", "Слип", "Орбита", "Жемчужина", "Гранат", "Троллейбусник-1", "Дружба", "Бриг", "Строитель-3", "Автомобилист", "Малахит", "Ока", "Сосенки", "Парус-2", "Дружный-2", "Мрия", "Рассвет", "Рассвет-3", "Корабел", "Вулкан", "Гидронавт", "Кристалл-2". В районе Фиолентовского шоссе – в садовых товариществах "Наука", "Бриз", "Скалистый-89", "Гефест", а также в ДСК "Лукоморье-Сервис".Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейАксенов пригрозил расследованиями за задержки ремонта энергосетей в КрымуКак пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплату

https://crimea.ria.ru/20231204/neskolko-sel-pod-simferopolem-na-sutki-ostanutsya-bez-gaza-1133244113.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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