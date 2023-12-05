https://crimea.ria.ru/20231205/prodal-kvartiru-i-otdal-35-mln-v-sevastopole-raskryta-gruppa-moshennikov-1133305802.html

Продал квартиру и отдал 3,5 млн: в Севастополе раскрыта группа мошенников

Продал квартиру и отдал 3,5 млн: в Севастополе раскрыта группа мошенников - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Продал квартиру и отдал 3,5 млн: в Севастополе раскрыта группа мошенников

В Севастополе два месяца обманывали местного жителя, который, в итоге, набрал кредитов, лишился жилья и только потом понял, что стал жертвой аферистов... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T06:43

2023-12-05T06:43

2023-12-05T06:43

севастополь

умвд россии по севастополю

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мошенничество

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе два месяца обманывали местного жителя, который, в итоге, набрал кредитов, лишился жилья и только потом понял, что стал жертвой аферистов. Подробности дела рассказали в пресс-службе МВД России по городу Севастополю.По предварительной информации, 60-летнему местному жителю в мессенджере позвонил неизвестный и представился сотрудником следственного органа. Он сообщил, что занимается расследованием уголовного дела, в котором якобы некий мошенник оформил доверенность на имя этого мужчины и по ней незаконно взял несколько крупных кредитов.При этом мужчина действовал не один, а в составе группы. Все ее участники смогли убедить свою жертву хранить молчание, регулярно удалять переписку с ними, а также строго выполнять поступающие указания.Новое сообщение злоумышленников касалось квартиры потерпевшего: якобы ее продали мошенники, поэтому нужно срочно выставить на продажу жилье, а вырученные деньги перечислить на якобы безопасный счет. Получив инструкции, мужчина продал квартиру и перечислил 2,8 млн рублей.Только после этого он осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе за хищение 3,2 миллиона у пенсионерки осужден мошенникСхемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленниковКрымчане отдали мошенникам 3,6 млн рублей за "попавших в ДТП родных"

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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