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Продал квартиру и отдал 3,5 млн: в Севастополе раскрыта группа мошенников
Продал квартиру и отдал 3,5 млн: в Севастополе раскрыта группа мошенников - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Продал квартиру и отдал 3,5 млн: в Севастополе раскрыта группа мошенников
В Севастополе два месяца обманывали местного жителя, который, в итоге, набрал кредитов, лишился жилья и только потом понял, что стал жертвой аферистов... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T06:43
2023-12-05T06:43
2023-12-05T06:43
севастополь
умвд россии по севастополю
новости
мошенничество
деньги
жилье
кредит
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе два месяца обманывали местного жителя, который, в итоге, набрал кредитов, лишился жилья и только потом понял, что стал жертвой аферистов. Подробности дела рассказали в пресс-службе МВД России по городу Севастополю.По предварительной информации, 60-летнему местному жителю в мессенджере позвонил неизвестный и представился сотрудником следственного органа. Он сообщил, что занимается расследованием уголовного дела, в котором якобы некий мошенник оформил доверенность на имя этого мужчины и по ней незаконно взял несколько крупных кредитов.При этом мужчина действовал не один, а в составе группы. Все ее участники смогли убедить свою жертву хранить молчание, регулярно удалять переписку с ними, а также строго выполнять поступающие указания.Новое сообщение злоумышленников касалось квартиры потерпевшего: якобы ее продали мошенники, поэтому нужно срочно выставить на продажу жилье, а вырученные деньги перечислить на якобы безопасный счет. Получив инструкции, мужчина продал квартиру и перечислил 2,8 млн рублей.Только после этого он осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе за хищение 3,2 миллиона у пенсионерки осужден мошенникСхемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленниковКрымчане отдали мошенникам 3,6 млн рублей за "попавших в ДТП родных"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, умвд россии по севастополю, новости, мошенничество, деньги, жилье, кредит, банк, происшествия
Продал квартиру и отдал 3,5 млн: в Севастополе раскрыта группа мошенников
Житель Севастополя взял 4 кредита, продал квартиру и отдал аферистам 3,5 миллиона рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе два месяца обманывали местного жителя, который, в итоге, набрал кредитов, лишился жилья и только потом понял, что стал жертвой аферистов. Подробности дела рассказали в пресс-службе МВД России по городу Севастополю.
"Мужчина перечислил дистанционным мошенникам почти 3,5 миллиона рублей. Выполняя инструкции телефонных аферистов на протяжении двух месяцев, потерпевший оформил на себя четыре кредита и продал квартиру", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
По предварительной информации, 60-летнему местному жителю в мессенджере позвонил неизвестный и представился сотрудником следственного органа. Он сообщил, что занимается расследованием уголовного дела, в котором якобы некий мошенник оформил доверенность на имя этого мужчины и по ней незаконно взял несколько крупных кредитов.
"Позвонивший лжеследователь убедил жителя Севастополя отправиться во все региональные банки, оформить там кредиты на общую сумму 900 тысяч рублей и все полученные деньги перечислить на продиктованный счет, который якобы являлся ведомственным", – уточнили в городской полиции.
При этом мужчина действовал не один, а в составе группы. Все ее участники смогли убедить свою жертву хранить молчание, регулярно удалять переписку с ними, а также строго выполнять поступающие указания.
Новое сообщение злоумышленников касалось квартиры потерпевшего: якобы ее продали мошенники, поэтому нужно срочно выставить на продажу жилье, а вырученные деньги перечислить на якобы безопасный счет. Получив инструкции, мужчина продал квартиру и перечислил 2,8 млн рублей.
Только после этого он осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
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