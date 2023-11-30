В Симферополе за хищение 3,2 миллиона у пенсионерки осужден мошенник
В Симферополе за воровство 3,2 миллиона у пенсионерки осудили мошенника
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Симферополе приговорил к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы мошенника, который вместе с подельниками выманил у пенсионерки 85-ти лет все ее сбережения. Об этом сообщили в Прокуратуре Республики Крым.
"В январе 2023 года участники группы позвонили пожилой женщине 1938 года рождения, которой сообщили ложные сведения о совершении ее дочерью дорожно-транспортного происшествия, а также о необходимости передать денежные средства для возмещения причиненного ущерба", – сказано в сообщении ведомства.
Подсудимый встретился с жертвой, которая передала ему свои сбережения в размере более 3,2 млн рублей. По данным прокуратуры, подобными действиями телефонные мошенники занимались неоднократно, обманывая стариков и доверчивых граждан. На этот раз преступные действия подсудимого были пресечены работниками полиции.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – информирует Telegram-канал прокуратуры.
Уголовное дело в отношении других соучастников выделено в отдельное производство.
Подобная схема выманивания денег мошенниками применяется часто, об этом неоднократно предупреждали в органах правопорядка. Так, 18 ноября крымские полицейские задержали троих злоумышленников, которые похитили у крымчан в общей сложности 3,6 млн рублей. Их жертвами в подавляющем большинстве случаев стали пожилые люди.
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