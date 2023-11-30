https://crimea.ria.ru/20231130/v-simferopole-za-khischenie-32-milliona-u-pensionerki-osuzhden-moshennik-1133223548.html

В Симферополе за хищение 3,2 миллиона у пенсионерки осужден мошенник

В Симферополе за хищение 3,2 миллиона у пенсионерки осужден мошенник - РИА Новости Крым, 30.11.2023

В Симферополе за хищение 3,2 миллиона у пенсионерки осужден мошенник

Суд в Симферополе приговорил к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы мошенника, который вместе с подельниками выманил у пенсионерки 85-ти лет все ее... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T17:22

2023-11-30T17:22

2023-11-30T17:22

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Симферополе приговорил к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы мошенника, который вместе с подельниками выманил у пенсионерки 85-ти лет все ее сбережения. Об этом сообщили в Прокуратуре Республики Крым.Подсудимый встретился с жертвой, которая передала ему свои сбережения в размере более 3,2 млн рублей. По данным прокуратуры, подобными действиями телефонные мошенники занимались неоднократно, обманывая стариков и доверчивых граждан. На этот раз преступные действия подсудимого были пресечены работниками полиции.Уголовное дело в отношении других соучастников выделено в отдельное производство.Подобная схема выманивания денег мошенниками применяется часто, об этом неоднократно предупреждали в органах правопорядка. Так, 18 ноября крымские полицейские задержали троих злоумышленников, которые похитили у крымчан в общей сложности 3,6 млн рублей. Их жертвами в подавляющем большинстве случаев стали пожилые люди.Читайте также на РИА Новости Крым:Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленниковАфера на 57 миллионов рублей: в Ростове-на-Дону раскрыли крупную ОПГ Третий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадках

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, прокуратура республики крым, новости крыма, мошенничество, суд, приговор, крым