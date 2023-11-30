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В Симферополе за хищение 3,2 миллиона у пенсионерки осужден мошенник - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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В Симферополе за хищение 3,2 миллиона у пенсионерки осужден мошенник
В Симферополе за хищение 3,2 миллиона у пенсионерки осужден мошенник - РИА Новости Крым, 30.11.2023
В Симферополе за хищение 3,2 миллиона у пенсионерки осужден мошенник
Суд в Симферополе приговорил к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы мошенника, который вместе с подельниками выманил у пенсионерки 85-ти лет все ее... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T17:22
2023-11-30T17:22
симферополь
прокуратура республики крым
новости крыма
мошенничество
суд
приговор
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Симферополе приговорил к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы мошенника, который вместе с подельниками выманил у пенсионерки 85-ти лет все ее сбережения. Об этом сообщили в Прокуратуре Республики Крым.Подсудимый встретился с жертвой, которая передала ему свои сбережения в размере более 3,2 млн рублей. По данным прокуратуры, подобными действиями телефонные мошенники занимались неоднократно, обманывая стариков и доверчивых граждан. На этот раз преступные действия подсудимого были пресечены работниками полиции.Уголовное дело в отношении других соучастников выделено в отдельное производство.Подобная схема выманивания денег мошенниками применяется часто, об этом неоднократно предупреждали в органах правопорядка. Так, 18 ноября крымские полицейские задержали троих злоумышленников, которые похитили у крымчан в общей сложности 3,6 млн рублей. Их жертвами в подавляющем большинстве случаев стали пожилые люди.Читайте также на РИА Новости Крым:Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленниковАфера на 57 миллионов рублей: в Ростове-на-Дону раскрыли крупную ОПГ Третий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадках
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5
4.7
96
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симферополь, прокуратура республики крым, новости крыма, мошенничество, суд, приговор, крым
В Симферополе за хищение 3,2 миллиона у пенсионерки осужден мошенник

В Симферополе за воровство 3,2 миллиона у пенсионерки осудили мошенника

17:22 30.11.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Симферополе приговорил к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы мошенника, который вместе с подельниками выманил у пенсионерки 85-ти лет все ее сбережения. Об этом сообщили в Прокуратуре Республики Крым.

"В январе 2023 года участники группы позвонили пожилой женщине 1938 года рождения, которой сообщили ложные сведения о совершении ее дочерью дорожно-транспортного происшествия, а также о необходимости передать денежные средства для возмещения причиненного ущерба", сказано в сообщении ведомства.

Подсудимый встретился с жертвой, которая передала ему свои сбережения в размере более 3,2 млн рублей. По данным прокуратуры, подобными действиями телефонные мошенники занимались неоднократно, обманывая стариков и доверчивых граждан. На этот раз преступные действия подсудимого были пресечены работниками полиции.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – информирует Telegram-канал прокуратуры.
Уголовное дело в отношении других соучастников выделено в отдельное производство.
Подобная схема выманивания денег мошенниками применяется часто, об этом неоднократно предупреждали в органах правопорядка. Так, 18 ноября крымские полицейские задержали троих злоумышленников, которые похитили у крымчан в общей сложности 3,6 млн рублей. Их жертвами в подавляющем большинстве случаев стали пожилые люди.
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СимферопольПрокуратура Республики КрымНовости КрымаМошенничествоСудПриговорКрым
 
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