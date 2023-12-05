https://crimea.ria.ru/20231205/evro-podnyalsya-vyshe-100-rubley-vpervye-s-kontsa-oktyabrya-1133326260.html

Евро поднялся выше 100 рублей впервые с конца октября

Евро поднялся выше 100 рублей впервые с конца октября - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Евро поднялся выше 100 рублей впервые с конца октября

Американский доллар, китайский юань и евро продолжают расти по отношению к рублю на Московской бирже во вторник. Так курс евро поднялся до 100 рублей впервые с... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T17:26

2023-12-05T17:26

2023-12-05T17:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Американский доллар, китайский юань и евро продолжают расти по отношению к рублю на Московской бирже во вторник. Так курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.49 мск повышается на 1,22 рубля, до 92,15 рубля, евро – на 1,42 рубля, до 99,92 рубля. Юань растет на 14 копеек – до 12,87 рубля.Курс рубля продолжает снижаться по отношению к основным валютам. По мнению экспертов, этому способствуют традиционный спрос на валюту перед новогодними праздниками и снижение цен на нефть.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет дальше с курсом доллараТоксичный доллар: сенатор оценил перспективы американской валютыРубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение эксперта

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евро, курс валют, россия, общество, деньги