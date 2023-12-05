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Евро поднялся выше 100 рублей впервые с конца октября
Евро поднялся выше 100 рублей впервые с конца октября - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Евро поднялся выше 100 рублей впервые с конца октября
Американский доллар, китайский юань и евро продолжают расти по отношению к рублю на Московской бирже во вторник. Так курс евро поднялся до 100 рублей впервые с... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T17:26
2023-12-05T17:26
2023-12-05T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Американский доллар, китайский юань и евро продолжают расти по отношению к рублю на Московской бирже во вторник. Так курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.49 мск повышается на 1,22 рубля, до 92,15 рубля, евро – на 1,42 рубля, до 99,92 рубля. Юань растет на 14 копеек – до 12,87 рубля.Курс рубля продолжает снижаться по отношению к основным валютам. По мнению экспертов, этому способствуют традиционный спрос на валюту перед новогодними праздниками и снижение цен на нефть.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет дальше с курсом доллараТоксичный доллар: сенатор оценил перспективы американской валютыРубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение эксперта
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евро, курс валют, россия, общество, деньги
Евро поднялся выше 100 рублей впервые с конца октября
Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 26 октября – данные торгов
17:26 05.12.2023 (обновлено: 17:46 05.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Американский доллар, китайский юань и евро продолжают расти по отношению к рублю на Московской бирже во вторник. Так курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.49 мск повышается на 1,22 рубля, до 92,15 рубля, евро – на 1,42 рубля, до 99,92 рубля. Юань растет на 14 копеек – до 12,87 рубля.
При этом официальный курс валют, установленный Центральным банком России на среду, составляет 91,58 рубля за доллар США (плюс 91 копейка), 99,13 рубля за евро (плюс 56 копеек) и 12,8 рубля за юань (плюс 12 копеек).
Курс рубля продолжает снижаться по отношению к основным валютам. По мнению экспертов, этому способствуют традиционный спрос на валюту перед новогодними праздниками и снижение цен на нефть.
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