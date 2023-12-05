Рейтинг@Mail.ru
Евро поднялся выше 100 рублей впервые с конца октября - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231205/evro-podnyalsya-vyshe-100-rubley-vpervye-s-kontsa-oktyabrya-1133326260.html
Евро поднялся выше 100 рублей впервые с конца октября
Евро поднялся выше 100 рублей впервые с конца октября - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Евро поднялся выше 100 рублей впервые с конца октября
Американский доллар, китайский юань и евро продолжают расти по отношению к рублю на Московской бирже во вторник. Так курс евро поднялся до 100 рублей впервые с... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T17:26
2023-12-05T17:46
евро
курс валют
россия
общество
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/16/1114661691_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_c5c0b8724bfc8c78750b6cd52acf58a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Американский доллар, китайский юань и евро продолжают расти по отношению к рублю на Московской бирже во вторник. Так курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.49 мск повышается на 1,22 рубля, до 92,15 рубля, евро – на 1,42 рубля, до 99,92 рубля. Юань растет на 14 копеек – до 12,87 рубля.Курс рубля продолжает снижаться по отношению к основным валютам. По мнению экспертов, этому способствуют традиционный спрос на валюту перед новогодними праздниками и снижение цен на нефть.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет дальше с курсом доллараТоксичный доллар: сенатор оценил перспективы американской валютыРубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение эксперта
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/16/1114661691_165:0:2836:2003_1920x0_80_0_0_10ad2803d4a82f3d5a6d64146f3641b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евро, курс валют, россия, общество, деньги
Евро поднялся выше 100 рублей впервые с конца октября

Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 26 октября – данные торгов

17:26 05.12.2023 (обновлено: 17:46 05.12.2023)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКупюры евро разного достоинства.
Купюры евро разного достоинства. - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Американский доллар, китайский юань и евро продолжают расти по отношению к рублю на Московской бирже во вторник. Так курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.49 мск повышается на 1,22 рубля, до 92,15 рубля, евро – на 1,42 рубля, до 99,92 рубля. Юань растет на 14 копеек – до 12,87 рубля.
При этом официальный курс валют, установленный Центральным банком России на среду, составляет 91,58 рубля за доллар США (плюс 91 копейка), 99,13 рубля за евро (плюс 56 копеек) и 12,8 рубля за юань (плюс 12 копеек).
Курс рубля продолжает снижаться по отношению к основным валютам. По мнению экспертов, этому способствуют традиционный спрос на валюту перед новогодними праздниками и снижение цен на нефть.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что будет дальше с курсом доллара
Токсичный доллар: сенатор оценил перспективы американской валюты
Рубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение эксперта
 
ЕвроКурс валютРоссияОбществоДеньги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:25Сколько домов в Евпатории остаются без света после урагана
19:17Выстоим, выстроим: мэр Энергодара рассказал о жизни в городе
19:00Страшное ДТП с бензовозом и маршруткой на Кубани – трое погибших
18:50Режим ЧС ввели еще в одном районе Крыма
18:31Проект КОС "Южные" в Севастополе получил добро: что дальше
18:12Рост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о такси
17:57Воевала в ДНР: участница нацбата "Айдар*" получила 5 лет колонии
17:26Евро поднялся выше 100 рублей впервые с конца октября
17:12Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем Шапкиным
16:54Как в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планы
16:27Когда Бельгия передаст Украине истребители F-16
16:09Симферополь и пригород на день останутся без воды из-за аварии
15:33Минус 700 боевиков: итоги боев в зоне СВО за сутки
15:21Когда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные
15:16Запрет на "наливайки" в домах утвердили в первом чтении
15:06В Крыму виновника ДТП с тремя погибшими отправили в колонию-поселение
14:59Два украинских истребителя и вертолет Ми-8 сбиты российскими ПВО
14:46В Херсоне уничтожен склад вооружения теробороны Украины
14:38На мастер-классе SputnikPro эксперт назвал основную выгоду нейросетей
14:19Аксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма
Лента новостейМолния