https://crimea.ria.ru/20231204/stali-izvestny-podrobnosti-shturma-artemovskogo-v-dnr---video-1133287420.html

Стали известны подробности штурма Артемовского в ДНР - видео

Стали известны подробности штурма Артемовского в ДНР - видео - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Стали известны подробности штурма Артемовского в ДНР - видео

Военнослужащие вооруженных сил Украины бежали из освобожденного российскими подразделениями населенного пункта Артемовское в Донецкой Народной Республики,... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T10:31

2023-12-04T10:31

2023-12-04T10:31

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

министерство обороны рф

артемовск

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Военнослужащие вооруженных сил Украины бежали из освобожденного российскими подразделениями населенного пункта Артемовское в Донецкой Народной Республики, бросив убитых и раненых. Об этом сообщило Минобороны РФ, раскрыв подробности штурма села.Как рассказали в ведомстве, российские десантники в ходе разведки с воздуха вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. В контрбатарейной борьбе российская артиллерия подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация в свою очередь нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям боевиков противника.Деморализовав врага точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники пошли на штурм с нескольких направлений под прикрытием бронемашин.Операторы беспилотников с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения. Вскрытые позиции сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп.Об освобождении Артемовского на Донецком направлении Минобороны РФ сообщило 29 декабря. Село Артемовское (Хромово) расположено к западу от Артемовска (Бахмута).Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, освобождение села играет важную роль с точки зрения разгрома группировки ВСУ под Артемовском. По словам аналитика, на этом направлении российские войска берут противника в "клещи", а Артемовское – один из их элементов. После смыкания этих "клещей" группировка ВСУ под Артемовском окажется в "котле".Читайте также на РИА Новости Крым:Взяли Артемовское и выровняли край: успехи России в зоне СВО за неделюКак зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз экспертаКолоссальные потери: за неделю ликвидированы 4,5 тысячи боевиков ВСУ

артемовск

донецкая народная республика (днр)

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Штурм поселка Артемовское на Донецком направлении Минобороны России показало кадры штурма подразделениями ВДВ поселка Артемовское (Хромово) на донецком направлении, который освободили на прошлой неделе. В министерстве рассказали, что противник бежал, бросив убитых, часть украинских военных сдалась в плен. 2023-12-04T10:31 true PT0M56S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, артемовск, донецкая народная республика (днр), видео