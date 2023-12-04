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Стали известны подробности штурма Артемовского в ДНР - видео - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Стали известны подробности штурма Артемовского в ДНР - видео
Стали известны подробности штурма Артемовского в ДНР - видео - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Стали известны подробности штурма Артемовского в ДНР - видео
Военнослужащие вооруженных сил Украины бежали из освобожденного российскими подразделениями населенного пункта Артемовское в Донецкой Народной Республики,... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T10:31
2023-12-04T10:31
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
министерство обороны рф
артемовск
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Военнослужащие вооруженных сил Украины бежали из освобожденного российскими подразделениями населенного пункта Артемовское в Донецкой Народной Республики, бросив убитых и раненых. Об этом сообщило Минобороны РФ, раскрыв подробности штурма села.Как рассказали в ведомстве, российские десантники в ходе разведки с воздуха вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. В контрбатарейной борьбе российская артиллерия подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация в свою очередь нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям боевиков противника.Деморализовав врага точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники пошли на штурм с нескольких направлений под прикрытием бронемашин.Операторы беспилотников с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения. Вскрытые позиции сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп.Об освобождении Артемовского на Донецком направлении Минобороны РФ сообщило 29 декабря. Село Артемовское (Хромово) расположено к западу от Артемовска (Бахмута).Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, освобождение села играет важную роль с точки зрения разгрома группировки ВСУ под Артемовском. По словам аналитика, на этом направлении российские войска берут противника в "клещи", а Артемовское – один из их элементов. После смыкания этих "клещей" группировка ВСУ под Артемовском окажется в "котле".Читайте также на РИА Новости Крым:Взяли Артемовское и выровняли край: успехи России в зоне СВО за неделюКак зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз экспертаКолоссальные потери: за неделю ликвидированы 4,5 тысячи боевиков ВСУ
артемовск
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Штурм поселка Артемовское на Донецком направлении
Минобороны России показало кадры штурма подразделениями ВДВ поселка Артемовское (Хромово) на донецком направлении, который освободили на прошлой неделе. В министерстве рассказали, что противник бежал, бросив убитых, часть украинских военных сдалась в плен.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, артемовск, донецкая народная республика (днр), видео
Стали известны подробности штурма Артемовского в ДНР - видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Военнослужащие вооруженных сил Украины бежали из освобожденного российскими подразделениями населенного пункта Артемовское в Донецкой Народной Республики, бросив убитых и раненых. Об этом сообщило Минобороны РФ, раскрыв подробности штурма села.
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Стали известны подробности штурма Артемовского в ДНР - видео

Боевики ВСУ бежали из освобожденного Артемовского – Минобороны РФ

10:31 04.12.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Военнослужащие вооруженных сил Украины бежали из освобожденного российскими подразделениями населенного пункта Артемовское в Донецкой Народной Республики, бросив убитых и раненых. Об этом сообщило Минобороны РФ, раскрыв подробности штурма села.
Как рассказали в ведомстве, российские десантники в ходе разведки с воздуха вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. В контрбатарейной борьбе российская артиллерия подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация в свою очередь нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям боевиков противника.
Деморализовав врага точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники пошли на штурм с нескольких направлений под прикрытием бронемашин.
Операторы беспилотников с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения. Вскрытые позиции сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп.
"В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложили оружие и сдались в плен", - отметили в Минобороны.
Об освобождении Артемовского на Донецком направлении Минобороны РФ сообщило 29 декабря. Село Артемовское (Хромово) расположено к западу от Артемовска (Бахмута).
Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, освобождение села играет важную роль с точки зрения разгрома группировки ВСУ под Артемовском. По словам аналитика, на этом направлении российские войска берут противника в "клещи", а Артемовское – один из их элементов. После смыкания этих "клещей" группировка ВСУ под Артемовском окажется в "котле".
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОМинистерство обороны РФАртемовскДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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