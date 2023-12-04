https://crimea.ria.ru/20231204/glavnye-novosti-kryma-4-dekabrya-1133307099.html

Главные новости Крыма: 4 декабря

Главные новости Крыма: 4 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Главные новости Крыма: 4 декабря

В Черном море и Керченском проливе корабли ЧФ ищут вражеские мины. В Севастополе уравняют стоимость проезда на городских и пригородных маршрутах. Юная... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T22:03

2023-12-04T22:03

2023-12-04T22:03

главное за день

новости крыма

чф рф (черноморский флот российской федерации)

черное море

керченский пролив

безопасность республики крым и севастополя

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

соцзащита

сергей аксенов

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Черном море и Керченском проливе корабли ЧФ ищут вражеские мины. В Севастополе уравняют стоимость проезда на городских и пригородных маршрутах. Юная спортсменка из города моряков стала чемпионкой мира по боксу. В Крыму ведется подсчет жилищ, пострадавших от непогоды, для выплат компенсаций. В Симферопольском районе семья отравилась угарным газом, четыре человека погибли.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вражеские мины ищут корабли ЧФ в Черном море и Керченском проливеРазведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря проведен экипажами тральщиков Черноморского флота. Реальная минная опасность обусловлена активностью Украины по минированию отдельных участков побережья и акваторий. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота. Экипажи противоминных кораблей отработали тактику действий по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.В Крыму считают количество поврежденного непогодой имуществаПеречень жилых помещений, которые были повреждены непогодой, в течение двух недель сформирует Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора РК. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. На основании него будут составлены списки граждан для получения компенсации на капитальный ремонт.Тем временем в Севастополе, по предварительным подсчетам, ущерб от урагана оценивается в 6,5 млрд рублей. Работа по подсчету продолжается. По итогу пострадавшие жители и бизнес также получат компенсации. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.Стоимость городских и пригородных маршрутов в Севастополе уравняютВ городе моряков обновят маршрутную сеть: изменится количество автобусных и троллейбусных маршрутов. Главное изменение – переход пригородных маршрутов на единую стоимость проезда с городскими маршрутами. По всему городу введут единый городской тариф: по ЕГКС проезд будет стоит 24 рубля, без нее – 30 рублей.15-летняя спортсменка из Севастополя стала чемпионкой мира по боксуАнастасия Тюнина победила в Первенстве мира по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет в весовой категории 46 килограммов. В спортивной среде ее именуют "Т-34". Единоборствам девочка посвятила шесть лет. Когда ей было девять, девочек в единоборствах почти не было. Приходилось выступать с ребятами. Она никогда не отступала и часто побеждала. Так и получила это прозвище. Целеустремленная, характерная, всегда идущая вперед, как танк "Т-34", который был лучшим в период Великой Отечественной и Второй мировой войны.Семья в Крыму отравилась угарным газомВ Симферопольском районе Крыма, в селе Укромное, семья из семи человек отравилась угарным газом. Четверо из них скончались: супружеская пара и двое детей 8 и 12 лет. Еще трое детей 16, 19 и 20 лет были госпитализированы.Погибших обнаружил работодатель главы семьи. Он пришел выяснить, почему мужчина не вышел на работу. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20231204/protezy-boytsam-svo-skolko-chelovek-v-krymu-obespechili-za-schet-byudzheta-1133296534.html

https://crimea.ria.ru/20231204/elektrosnabzhenie-v-krymu-polnostyu-vosstanovleno--mchs-1133288122.html

https://crimea.ria.ru/20231204/dispanserizatsiya-rossiyan-v-2024-godu-dlya-kogo-ona-obyazatelna-1133297159.html

https://crimea.ria.ru/20231204/pozhar-v-zhilom-dome-partenite-est-pogibshiy-i-postradavshie-1133298741.html

черное море

керченский пролив

крым

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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