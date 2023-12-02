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Отказали ноги: спасательная операция в горах под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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Отказали ноги: спасательная операция в горах под Бахчисараем
Отказали ноги: спасательная операция в горах под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Отказали ноги: спасательная операция в горах под Бахчисараем
В горах Бахчисарайского района Крыма рано утром в субботу спасен мужчина. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T14:58
2023-12-02T14:58
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В горах Бахчисарайского района Крыма рано утром в субботу спасен мужчина. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что около четырех часов утра к спасателям поступила информация, что у мужчины в горах возле села Счастливое отказали ноги. В спасательной операции было задействовано пять человек и одна единица техники.В МЧС в очередной раз напомнили жителям и гостям полуострова в необходимости регистрировать туристические группы, даже если они небольшие, перед отправлением в походы по Крыму.В пятницу помощь спасателей потребовалась женщине, которая сорвалась со Штангеевской тропы в горах над Ялтой.Читайте также на РИА Новости Крым:Час на носилках по сложному рельефу: в горах Крыма спасли туристкуВ Судаке турист сорвался с горыСпасательная операция в Крыму: мужчина получил травму в горах
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Отказали ноги: спасательная операция в горах под Бахчисараем

В горах Бахчисарайского района МЧС спасли мужчину, у которого отказали ноги

14:58 02.12.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСкалистый мыс Кале-Бурун (Бурун-Кая) массива Курушлю в Бахчисарайском районе
Скалистый мыс Кале-Бурун (Бурун-Кая) массива Курушлю в Бахчисарайском районе - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В горах Бахчисарайского района Крыма рано утром в субботу спасен мужчина. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Отмечается, что около четырех часов утра к спасателям поступила информация, что у мужчины в горах возле села Счастливое отказали ноги.

"По прибытии к месту происшествия спасатели провели мероприятия по поиску мужчины и транспортировке его в ближайший населенный пункт. Пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи", - уточнили в МЧС.

В спасательной операции было задействовано пять человек и одна единица техники.
В МЧС в очередной раз напомнили жителям и гостям полуострова в необходимости регистрировать туристические группы, даже если они небольшие, перед отправлением в походы по Крыму.
В пятницу помощь спасателей потребовалась женщине, которая сорвалась со Штангеевской тропы в горах над Ялтой.
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