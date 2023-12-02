https://crimea.ria.ru/20231202/otkazali-nogi-spasatelnaya-operatsiya-v-gorakh-pod-bakhchisaraem-1133263256.html

Отказали ноги: спасательная операция в горах под Бахчисараем

Отказали ноги: спасательная операция в горах под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Отказали ноги: спасательная операция в горах под Бахчисараем

В горах Бахчисарайского района Крыма рано утром в субботу спасен мужчина. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T14:58

2023-12-02T14:58

2023-12-02T14:58

крым

бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В горах Бахчисарайского района Крыма рано утром в субботу спасен мужчина. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что около четырех часов утра к спасателям поступила информация, что у мужчины в горах возле села Счастливое отказали ноги. В спасательной операции было задействовано пять человек и одна единица техники.В МЧС в очередной раз напомнили жителям и гостям полуострова в необходимости регистрировать туристические группы, даже если они небольшие, перед отправлением в походы по Крыму.В пятницу помощь спасателей потребовалась женщине, которая сорвалась со Штангеевской тропы в горах над Ялтой.Читайте также на РИА Новости Крым:Час на носилках по сложному рельефу: в горах Крыма спасли туристкуВ Судаке турист сорвался с горыСпасательная операция в Крыму: мужчина получил травму в горах

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2023

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