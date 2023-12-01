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Женщина сорвалась с горной тропы над Ялтой
Женщина сорвалась с горной тропы над Ялтой - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Женщина сорвалась с горной тропы над Ялтой
Женщина сорвалась с лечебной тропы в горах над Ялтой. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T18:21
2023-12-01T18:21
2023-12-01T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Женщина сорвалась с лечебной тропы в горах над Ялтой. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.Сотрудники горной поисково-спасательной части Специализированного отряда главка МЧС России по РК и "Крым-спаса" немедленно выехали к месту происшествия и приступили к поиску женщины.Обнаружив ее, спасатели эвакуировали пострадавшую с помощью альпинистского снаряжения. Женщину передали медикам скорой помощи. В спасательной операции участвовали семь сотрудников от МЧС России по РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Час на носилках по сложному рельефу: в горах Крыма спасли туристкуВ Судаке турист сорвался с горыСпасательная операция в Крыму: мужчина получил травму в горах
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ялта, мчс крыма, новости крыма, происшествия, крым, "крым-спас", горы
Женщина сорвалась с горной тропы над Ялтой
С горной тропы над Ялтой сорвалась женщина – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Женщина сорвалась с лечебной тропы в горах над Ялтой. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
"1 декабря в 10.45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в городском округе Ялта на Штангеевской тропе (горная оздоровительная тропа в Крыму идет от скалы Ставри-Кая к водопаду Учан-су – ред.) сорвалась женщина. Требуется помощь спасателей", – говорится в сообщении.
Сотрудники горной поисково-спасательной части Специализированного отряда главка МЧС России по РК и "Крым-спаса" немедленно выехали к месту происшествия и приступили к поиску женщины.
Обнаружив ее, спасатели эвакуировали пострадавшую с помощью альпинистского снаряжения. Женщину передали медикам скорой помощи. В спасательной операции участвовали семь сотрудников от МЧС России по РК.
"Главное управление МЧС России по РК напоминает жителям и гостям полуострова о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов. Во время регистрации в подразделениях поисково-спасательной службы помогут подготовиться к туристическому походу и расскажут обо всех сложностях, которые могут поджидать на выбранном маршруте", – говорится в сообщении ведомства.
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