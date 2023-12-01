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Женщина сорвалась с горной тропы над Ялтой

Женщина сорвалась с горной тропы над Ялтой - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Женщина сорвалась с горной тропы над Ялтой

Женщина сорвалась с лечебной тропы в горах над Ялтой. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T18:21

2023-12-01T18:21

2023-12-01T18:21

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Женщина сорвалась с лечебной тропы в горах над Ялтой. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.Сотрудники горной поисково-спасательной части Специализированного отряда главка МЧС России по РК и "Крым-спаса" немедленно выехали к месту происшествия и приступили к поиску женщины.Обнаружив ее, спасатели эвакуировали пострадавшую с помощью альпинистского снаряжения. Женщину передали медикам скорой помощи. В спасательной операции участвовали семь сотрудников от МЧС России по РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Час на носилках по сложному рельефу: в горах Крыма спасли туристкуВ Судаке турист сорвался с горыСпасательная операция в Крыму: мужчина получил травму в горах

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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