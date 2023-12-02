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Боевики ВСУ выпустили по Алешкам более 20 снарядов - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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Боевики ВСУ выпустили по Алешкам более 20 снарядов
Боевики ВСУ выпустили по Алешкам более 20 снарядов - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Боевики ВСУ выпустили по Алешкам более 20 снарядов
Украинские боевики продолжают обстреливать жилые дома и гражданские объекты городов и сел на левом берегу Днепра в Херсонской области. За прошедшие сутки ВСУ... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T11:06
2023-12-02T11:06
херсонская область
обстрелы всу
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
крынки
алешки
новая каховка
каховка
днепряны
корсунка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать жилые дома и гражданские объекты городов и сел на левом берегу Днепра в Херсонской области. За прошедшие сутки ВСУ выпустили из ствольной артиллерии более 90 снарядов, из них 64 – в дневное время. Об этом сообщают экстренные службы региона.Более всего от обстрелов пострадал город Алешки, куда прилетело 22 снаряда. По селу Крынки боевики ударили 19 раз, семь снарядов выпущено по селу Саги, шесть – по Днепрянам, три – по Новой Каховке и два – по селу Подлесное.Ночью обстрелы продолжились, разрывы снарядов фиксировались в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки и Голая Пристань. В общей сложности ВСУ выпустили за ночь 28 снарядов.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на правом берегу Днепра была обнаружена попытка высадки украинского десанта. Моторные лодки и грузовой автомобиль противника были поражен барражирующим боеприпасом "Ланцет".Накануне по мирным населенным пунктам области ВСУ выпустили 98 снарядов, погиб один мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые отделения РГО: Херсон и Запорожье входят в географическую семьюАртиллерия ВСУ обстреляла города и села Херсонщины более 140 раз за суткиОбъект критической инфраструктуры поврежден в Херсоне
херсонская область
новые регионы россии
крынки
алешки
новая каховка
каховка
днепряны
корсунка
голая пристань
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РИА Новости Крым
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5
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96
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херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), крынки, алешки, новая каховка, каховка, днепряны, корсунка, голая пристань
Боевики ВСУ выпустили по Алешкам более 20 снарядов

Боевики ВСУ выпустили более 90 снарядов за сутки по мирных городам Херсонской области

11:06 02.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать жилые дома и гражданские объекты городов и сел на левом берегу Днепра в Херсонской области. За прошедшие сутки ВСУ выпустили из ствольной артиллерии более 90 снарядов, из них 64 – в дневное время. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Более всего от обстрелов пострадал город Алешки, куда прилетело 22 снаряда. По селу Крынки боевики ударили 19 раз, семь снарядов выпущено по селу Саги, шесть – по Днепрянам, три – по Новой Каховке и два – по селу Подлесное.
Ночью обстрелы продолжились, разрывы снарядов фиксировались в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки и Голая Пристань. В общей сложности ВСУ выпустили за ночь 28 снарядов.
Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на правом берегу Днепра была обнаружена попытка высадки украинского десанта. Моторные лодки и грузовой автомобиль противника были поражен барражирующим боеприпасом "Ланцет".
Накануне по мирным населенным пунктам области ВСУ выпустили 98 снарядов, погиб один мирный житель.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)КрынкиАлешкиНовая КаховкаКаховкаДнепряныКорсункаГолая Пристань
 
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