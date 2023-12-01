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Пять симферопольских сел на сутки останутся без газа - в чем причина - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Пять симферопольских сел на сутки останутся без газа - в чем причина
Пять симферопольских сел на сутки останутся без газа - в чем причина - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Пять симферопольских сел на сутки останутся без газа - в чем причина
Жители сел Пионерское, Доброе, Заречное, Краснолесье и Перевальное в Симферопольском районе с утра 5 декабря на сутки останутся без газоснабжения из-за работ по РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T14:03
2023-12-01T14:03
крым
симферопольский район
газ
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Жители сел Пионерское, Доброе, Заречное, Краснолесье и Перевальное в Симферопольском районе с утра 5 декабря на сутки останутся без газоснабжения из-за работ по догазификации одного из районов Пионерского и части Перевального. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымгазсети".Отключение продлится с 8 часов утра 5 декабря до 8 часов утра 6 декабря.В Пионерском на этот период без газа останутся абоненты по улицам Амурской, Ф. Аблямитова, Трудовой, Солнечной, Партизанской, Лесой, Горной, Аллейной, Садовой, Спартанской, Херсонесской, Афинской, Македонского, Константинопольской, Византийской, Олимпийской, Гиппократа, Сумской, Мераба, Кунешли, Арабатской, Забайкальской, Совхозной, Джалман, Ак-Сарай, Сув-Баши, Тахта-Джами, Крымской, Козъайдын, Джами-Елу, Безымянной, Хаджи-Герай, А. Медиева, Чора Батыр, Джылгъа, Къутлу, Бирлик, Мамут-Султан, Чичибабина, Хайтарма, Аян, частично по Алуштинской и в переулках Крутом, Солнечном, Широком, Молочном, Ешиль, Дюльбер.В Добром газоснабжения не будет по улицам Адалет, Амет хан Султана, Ангренской, Благополучия, Веселой, Весенней, Зеленой, Интернациональной, Каштановой, Комсомольской, Лесной, Миндальной, Мирной, Ореховой, Пограничников, Речной, Садовой, Сливовой, Совхозной, Тракторной, Фруктовой, Цветочной, Ягодной, Л.Украинки, частично по Центральной.В Краснолесье без газа – Дальняя, Зеленые Горки, Парковая, Полевая, Равнинная, Сосновая, Счастливая, Тенистая, Ежевичная. В Заречном – Аянская, Гаражная, Мира, Молодежная, Мраморная, Набережная, Новая, Парниковая, Плотинная, Просторная, Родниковая, Садовая, Свободная, Солнечная, Строителей, Сумская, Табачная, Юбилейная, Гагарина, частично Предгорная, а также переулки Озерный, Продольный, Речной, Торговый, Школьный.В Перевальномотключение газа на указанное время произойдет по улицам Нижней, Речной, Юбилейной, 70лет Октября, Переселенческой, Школьной, Учительской, Калужина, Береговой и частично по Дачной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублейКакие населенные пункты Крыма газифицируют до конца годаКогда Белогорск будет полностью газифицирован
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РИА Новости Крым
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5
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, симферопольский район, газ, крымгазсети, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Пять симферопольских сел на сутки останутся без газа - в чем причина

Пять сел в Симферопольском районе Крыма с 5 декабря на сутки останутся без газа

14:03 01.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧайник на газовой плите в жилом доме города Симферополь
Чайник на газовой плите в жилом доме города Симферополь - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Жители сел Пионерское, Доброе, Заречное, Краснолесье и Перевальное в Симферопольском районе с утра 5 декабря на сутки останутся без газоснабжения из-за работ по догазификации одного из районов Пионерского и части Перевального. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымгазсети".
Отключение продлится с 8 часов утра 5 декабря до 8 часов утра 6 декабря.
В Пионерском на этот период без газа останутся абоненты по улицам Амурской, Ф. Аблямитова, Трудовой, Солнечной, Партизанской, Лесой, Горной, Аллейной, Садовой, Спартанской, Херсонесской, Афинской, Македонского, Константинопольской, Византийской, Олимпийской, Гиппократа, Сумской, Мераба, Кунешли, Арабатской, Забайкальской, Совхозной, Джалман, Ак-Сарай, Сув-Баши, Тахта-Джами, Крымской, Козъайдын, Джами-Елу, Безымянной, Хаджи-Герай, А. Медиева, Чора Батыр, Джылгъа, Къутлу, Бирлик, Мамут-Султан, Чичибабина, Хайтарма, Аян, частично по Алуштинской и в переулках Крутом, Солнечном, Широком, Молочном, Ешиль, Дюльбер.
В Добром газоснабжения не будет по улицам Адалет, Амет хан Султана, Ангренской, Благополучия, Веселой, Весенней, Зеленой, Интернациональной, Каштановой, Комсомольской, Лесной, Миндальной, Мирной, Ореховой, Пограничников, Речной, Садовой, Сливовой, Совхозной, Тракторной, Фруктовой, Цветочной, Ягодной, Л.Украинки, частично по Центральной.
В Краснолесье без газа – Дальняя, Зеленые Горки, Парковая, Полевая, Равнинная, Сосновая, Счастливая, Тенистая, Ежевичная. В Заречном – Аянская, Гаражная, Мира, Молодежная, Мраморная, Набережная, Новая, Парниковая, Плотинная, Просторная, Родниковая, Садовая, Свободная, Солнечная, Строителей, Сумская, Табачная, Юбилейная, Гагарина, частично Предгорная, а также переулки Озерный, Продольный, Речной, Торговый, Школьный.
В Перевальномотключение газа на указанное время произойдет по улицам Нижней, Речной, Юбилейной, 70лет Октября, Переселенческой, Школьной, Учительской, Калужина, Береговой и частично по Дачной.
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