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Как в Крыму задерживали украинского шпиона – видео ФСБ
Как в Крыму задерживали украинского шпиона – видео ФСБ - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Как в Крыму задерживали украинского шпиона – видео ФСБ
Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания крымчанина, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Кадры опубликованы в... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T10:33
2023-11-30T10:33
2023-11-30T10:33
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания крымчанина, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.Злоумышленника задержали в его квартире. Судя по видео, мужчина не удивился визиту силовиков.По данным ФСБ, он подозревается в отслеживании передвижений подразделений Росгвардии, а также сборе данных о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова, по заданию противника. В отношении него возбуждено уголовное дело.Ранее Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который за вознаграждение поставлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".В октябре российские спецслужбы задержали в Крыму мужчину, который сотрудничал с СБУ, передавая украинской стороне данные об обстановке в регионе. Кроме того, он создавал схроны с боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о шпионаже: в Крыму на 13 лет осужден гражданин УкраиныВ Крыму ФСБ задержала украинского агентаВ Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Как в Крыму задерживали украинского шпиона – видео ФСБ
Следившего за Росгваридей в Крыму украинского шпиона задержали в его квартире – видео ФСБ