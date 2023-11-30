https://crimea.ria.ru/20231130/kak-v-krymu-zaderzhivali-ukrainskogo-shpiona--video-fsb-1133205472.html

Как в Крыму задерживали украинского шпиона – видео ФСБ

Как в Крыму задерживали украинского шпиона – видео ФСБ - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Как в Крыму задерживали украинского шпиона – видео ФСБ

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания крымчанина, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Кадры опубликованы в... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T10:33

2023-11-30T10:33

2023-11-30T10:33

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания крымчанина, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.Злоумышленника задержали в его квартире. Судя по видео, мужчина не удивился визиту силовиков.По данным ФСБ, он подозревается в отслеживании передвижений подразделений Росгвардии, а также сборе данных о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова, по заданию противника. В отношении него возбуждено уголовное дело.Ранее Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который за вознаграждение поставлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".В октябре российские спецслужбы задержали в Крыму мужчину, который сотрудничал с СБУ, передавая украинской стороне данные об обстановке в регионе. Кроме того, он создавал схроны с боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о шпионаже: в Крыму на 13 лет осужден гражданин УкраиныВ Крыму ФСБ задержала украинского агентаВ Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ

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2023

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