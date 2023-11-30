https://crimea.ria.ru/20231130/direktora-kurorttorgservis-v-evpatorii-obvinyayut-v-poluchenii-vzyatki-1133224143.html
Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки
Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки
В получении взятки обвиняют директора предприятия в Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T18:01
2023-11-30T18:01
2023-11-30T18:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В получении взятки обвиняют директора предприятия в Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.Оперативные сотрудники УФСБ России по РК и городу Севастополю при содействии коллег из МВД по РК задержали подозреваемого возле кофейни в Симферополе после получения им части денег в размере 250 тысяч рублей.Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере через посредника (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ УК РФ).Следком продолжает устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Посреднику во взяточничестве дадут правовую оценку в рамках действующего уголовного законодательства.Читайте также на РИА Новости Крым:8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава СевастополяЭкс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартирыСотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости крыма, крым, евпатория, взятка, крымский следком
Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки
Директор предприятия в Евпатории обвинен в получении взятки и взят под стражу
18:01 30.11.2023 (обновлено: 18:26 30.11.2023)