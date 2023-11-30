https://crimea.ria.ru/20231130/direktora-kurorttorgservis-v-evpatorii-obvinyayut-v-poluchenii-vzyatki-1133224143.html

Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки

Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки

В получении взятки обвиняют директора предприятия в Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T18:01

2023-11-30T18:01

2023-11-30T18:26

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

новости крыма

крым

евпатория

взятка

крымский следком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:104:1620:1015_1920x0_80_0_0_9dc4b590648dee3e9f4b87c1703f3037.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В получении взятки обвиняют директора предприятия в Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.Оперативные сотрудники УФСБ России по РК и городу Севастополю при содействии коллег из МВД по РК задержали подозреваемого возле кофейни в Симферополе после получения им части денег в размере 250 тысяч рублей.Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере через посредника (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ УК РФ).Следком продолжает устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Посреднику во взяточничестве дадут правовую оценку в рамках действующего уголовного законодательства.Читайте также на РИА Новости Крым:8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава СевастополяЭкс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартирыСотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости крыма, крым, евпатория, взятка, крымский следком