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Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки
Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки
В получении взятки обвиняют директора предприятия в Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В получении взятки обвиняют директора предприятия в Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.Оперативные сотрудники УФСБ России по РК и городу Севастополю при содействии коллег из МВД по РК задержали подозреваемого возле кофейни в Симферополе после получения им части денег в размере 250 тысяч рублей.Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере через посредника (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ УК РФ).Следком продолжает устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Посреднику во взяточничестве дадут правовую оценку в рамках действующего уголовного законодательства.Читайте также на РИА Новости Крым:8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава СевастополяЭкс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартирыСотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку
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4.7
96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости крыма, крым, евпатория, взятка, крымский следком
Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки

Директор предприятия в Евпатории обвинен в получении взятки и взят под стражу

18:01 30.11.2023 (обновлено: 18:26 30.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники в руках
Наручники в руках - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В получении взятки обвиняют директора предприятия в Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Установлено, что должностное лицо потребовало от двух индивидуальных предпринимателей взятку в 700 тысяч рублей за содействие в победе на аукционе по получению в аренду нежилого помещения в Евпатории под магазин", говорится в сообщении.

Оперативные сотрудники УФСБ России по РК и городу Севастополю при содействии коллег из МВД по РК задержали подозреваемого возле кофейни в Симферополе после получения им части денег в размере 250 тысяч рублей.
Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере через посредника (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ УК РФ).
Следком продолжает устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Посреднику во взяточничестве дадут правовую оценку в рамках действующего уголовного законодательства.

"По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", говорится в сообщении Следкома.

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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияНовости КрымаКрымЕвпаторияВзяткаКрымский Следком
 
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