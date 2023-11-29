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В Севастополе из тела раненого бойца извлекли неразорвавшуюся гранату
В Севастополе из тела раненого бойца извлекли неразорвавшуюся гранату - РИА Новости Крым, 29.11.2023
В Севастополе из тела раненого бойца извлекли неразорвавшуюся гранату
Неразорвавшийся боеприпас из тела раненого бойца извлекли в госпитале Севастополя. Врачам ассистировали пиротехники. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T21:52
2023-11-29T21:52
2023-11-29T21:06
новости сво
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
севастополь
военный госпиталь в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Неразорвавшийся боеприпас из тела раненого бойца извлекли в госпитале Севастополя. Врачам ассистировали пиротехники. Об этом сообщили в МЧС России.В операционной военно-морского клинического госпиталя имени Пирогова одновременно находились врачи и саперы МЧС России. Других пациентов в это время эвакуировали в безопасное место. Врачи работали в бронежилетах.После извлечения гранаты, сотрудники МЧС России вынесли ее в бронированном контейнере и отправили на утилизацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя СимферополяОтключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операциюШаг к новой жизни: в Керчи начали протезировать коленные суставы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, севастополь, военный госпиталь в севастополе
В Севастополе из тела раненого бойца извлекли неразорвавшуюся гранату
В крымском госпитале из тела раненого бойца извлекли неразорвавшуюся осколочную гранату