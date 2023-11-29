https://crimea.ria.ru/20231129/v-sevastopole-iz-tela-ranenogo-boytsa-izvlekli-nerazorvavshuyusya-granatu-1133169694.html

В Севастополе из тела раненого бойца извлекли неразорвавшуюся гранату

В Севастополе из тела раненого бойца извлекли неразорвавшуюся гранату - РИА Новости Крым, 29.11.2023

В Севастополе из тела раненого бойца извлекли неразорвавшуюся гранату

Неразорвавшийся боеприпас из тела раненого бойца извлекли в госпитале Севастополя. Врачам ассистировали пиротехники. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T21:52

2023-11-29T21:52

2023-11-29T21:06

новости сво

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

севастополь

военный госпиталь в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Неразорвавшийся боеприпас из тела раненого бойца извлекли в госпитале Севастополя. Врачам ассистировали пиротехники. Об этом сообщили в МЧС России.В операционной военно-морского клинического госпиталя имени Пирогова одновременно находились врачи и саперы МЧС России. Других пациентов в это время эвакуировали в безопасное место. Врачи работали в бронежилетах.После извлечения гранаты, сотрудники МЧС России вынесли ее в бронированном контейнере и отправили на утилизацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя СимферополяОтключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операциюШаг к новой жизни: в Керчи начали протезировать коленные суставы

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, севастополь, военный госпиталь в севастополе