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"Помощница в домашних родах" получила срок за гибель младенца в Крыму - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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"Помощница в домашних родах" получила срок за гибель младенца в Крыму
"Помощница в домашних родах" получила срок за гибель младенца в Крыму - РИА Новости Крым, 29.11.2023
"Помощница в домашних родах" получила срок за гибель младенца в Крыму
39-летняя "помощница в домашних родах" из Северодвинска получила условный срок за гибель младенца в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T10:10
2023-11-29T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. 39-летняя "помощница в домашних родах" из Северодвинска получила условный срок за гибель младенца в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.Ранее сообщалось, что беременная 32-летняя жительница региона отказалась ехать в больницу и, пренебрегая указаниями акушера-гинеколога, родила ребенка дома. При этом помощь ей оказывала знакомая, не имеющая медицинского образования. Как выяснил суд, "помощница" принимала беременных под видом оказания услуг "доулы" - популярной за рубежом профессии, не зарегистрированной в России, с июля 2022 по февраль 2023 года. Свои услуги продавала в интернете, убеждая женщин в наличии у нее медобразования и опыта принятия домашних родов. Жительница поселка Ленино обратилась к ней в прошлом ноябре, заплатив за услугу 35 тысяч рублей.Подсудимая свою вину не признала, однако суд квалифицировал ее действия как проведение медицинской деятельности без обязательной лицензии, что повлекло по неосторожности смерть человека. В итоге "доула" получила 2,5 года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Где новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатологВ Саках осудили женщину за убийство новорожденного ребенкаДетская смертность в России снизилась вдвое – Путин
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96
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приговор, крым, происшествия, ленинский районный суд крыма, ленинский район, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
"Помощница в домашних родах" получила срок за гибель младенца в Крыму

Доула из Северодвинска получила срок за гибель младенца в Крыму - суд

10:10 29.11.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. 39-летняя "помощница в домашних родах" из Северодвинска получила условный срок за гибель младенца в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
Ранее сообщалось, что беременная 32-летняя жительница региона отказалась ехать в больницу и, пренебрегая указаниями акушера-гинеколога, родила ребенка дома. При этом помощь ей оказывала знакомая, не имеющая медицинского образования.
Как выяснил суд, "помощница" принимала беременных под видом оказания услуг "доулы" - популярной за рубежом профессии, не зарегистрированной в России, с июля 2022 по февраль 2023 года. Свои услуги продавала в интернете, убеждая женщин в наличии у нее медобразования и опыта принятия домашних родов. Жительница поселка Ленино обратилась к ней в прошлом ноябре, заплатив за услугу 35 тысяч рублей.
"В период беременности потерпевшей подсудимая назначала ей биологически активные добавки, проводила медицинские осмотры и консультации, чем ввела в заблуждение относительно предлежания плода и возможности безопасных родов в домашних условиях, без кесарева сечения. 2 февраля подсудимая приняла роды у потерпевшей в домашних условиях, при которых у ребенка возникла острая гипокися, в результате чего младенец умер", - установили в суде.
Подсудимая свою вину не признала, однако суд квалифицировал ее действия как проведение медицинской деятельности без обязательной лицензии, что повлекло по неосторожности смерть человека. В итоге "доула" получила 2,5 года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Пока приговор в законную силу не вступил.
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