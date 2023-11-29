https://crimea.ria.ru/20231129/pomoschnitsa-v-domashnikh-rodakh-poluchila-srok-za-gibel-mladentsa-v-krymu-1133166963.html

"Помощница в домашних родах" получила срок за гибель младенца в Крыму

"Помощница в домашних родах" получила срок за гибель младенца в Крыму - РИА Новости Крым, 29.11.2023

"Помощница в домашних родах" получила срок за гибель младенца в Крыму

39-летняя "помощница в домашних родах" из Северодвинска получила условный срок за гибель младенца в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T10:10

2023-11-29T10:10

2023-11-29T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. 39-летняя "помощница в домашних родах" из Северодвинска получила условный срок за гибель младенца в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.Ранее сообщалось, что беременная 32-летняя жительница региона отказалась ехать в больницу и, пренебрегая указаниями акушера-гинеколога, родила ребенка дома. При этом помощь ей оказывала знакомая, не имеющая медицинского образования. Как выяснил суд, "помощница" принимала беременных под видом оказания услуг "доулы" - популярной за рубежом профессии, не зарегистрированной в России, с июля 2022 по февраль 2023 года. Свои услуги продавала в интернете, убеждая женщин в наличии у нее медобразования и опыта принятия домашних родов. Жительница поселка Ленино обратилась к ней в прошлом ноябре, заплатив за услугу 35 тысяч рублей.Подсудимая свою вину не признала, однако суд квалифицировал ее действия как проведение медицинской деятельности без обязательной лицензии, что повлекло по неосторожности смерть человека. В итоге "доула" получила 2,5 года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Где новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатологВ Саках осудили женщину за убийство новорожденного ребенкаДетская смертность в России снизилась вдвое – Путин

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