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Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник можно продлить до конца года

Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник можно продлить до конца года - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник можно продлить до конца года

Крымчанам порекомендовали продлить пропуск на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника на следующий год до начала новогодних каникул. Об этом в... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T06:28

2023-11-28T06:28

2023-11-28T06:28

владимир добровольский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Крымчанам порекомендовали продлить пропуск на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника на следующий год до начала новогодних каникул. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ "Заповедный Крым" Владимир Добровольский.Он напомнил, что заповедник является особо охраняемой природной территорией. Попасть на территорию можно только по пропуску. Стоимость для туристов составляет 200 рублей. Жители Крыма и граждане, имеющие право на льготы, могут получить его бесплатно.В свою очередь замдиректора по охране ФГБУ "Заповедный Крым" Юрий Ведерников отметил, что организация открыта не только для гостей, но и для людей, которые желают связать свою жизнь с охраной природы.Ранее замдиректора по охране ФГБУ "Заповедный Крым" сообщил, что в ведении организации находятся четыре заповедника и три заказника. Соблюдение порядка на всех этих территориях контролируют около 75 государственных инспекторов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в миреЧто нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздникиРазвитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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