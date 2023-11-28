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Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник можно продлить до конца года - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник можно продлить до конца года
Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник можно продлить до конца года - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник можно продлить до конца года
Крымчанам порекомендовали продлить пропуск на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника на следующий год до начала новогодних каникул. Об этом в... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T06:28
2023-11-28T06:28
владимир добровольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Крымчанам порекомендовали продлить пропуск на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника на следующий год до начала новогодних каникул. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ "Заповедный Крым" Владимир Добровольский.Он напомнил, что заповедник является особо охраняемой природной территорией. Попасть на территорию можно только по пропуску. Стоимость для туристов составляет 200 рублей. Жители Крыма и граждане, имеющие право на льготы, могут получить его бесплатно.В свою очередь замдиректора по охране ФГБУ "Заповедный Крым" Юрий Ведерников отметил, что организация открыта не только для гостей, но и для людей, которые желают связать свою жизнь с охраной природы.Ранее замдиректора по охране ФГБУ "Заповедный Крым" сообщил, что в ведении организации находятся четыре заповедника и три заказника. Соблюдение порядка на всех этих территориях контролируют около 75 государственных инспекторов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в миреЧто нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздникиРазвитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года
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РИА Новости Крым
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96
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Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник можно продлить до конца года

Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник лучше продлить до новогодних каникул

06:28 28.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Крымчанам порекомендовали продлить пропуск на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника на следующий год до начала новогодних каникул. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ "Заповедный Крым" Владимир Добровольский.
"В конце декабря местным жителям рекомендуется сразу продлить пропуск на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника на будущий год", – сказал Добровольский.
Он напомнил, что заповедник является особо охраняемой природной территорией. Попасть на территорию можно только по пропуску. Стоимость для туристов составляет 200 рублей. Жители Крыма и граждане, имеющие право на льготы, могут получить его бесплатно.
В свою очередь замдиректора по охране ФГБУ "Заповедный Крым" Юрий Ведерников отметил, что организация открыта не только для гостей, но и для людей, которые желают связать свою жизнь с охраной природы.

"Молодые люди, которые получили высшее образование в сфере экологии или биологии и которые желают поработать на благо охраны природы Крыма, мы готовы рассмотреть ваши кандидатуры и пригласить на работу", – сказал Ведерников. Заинтересованные могут направить резюме на электронную почту "Заповедного Крыма".

Ранее замдиректора по охране ФГБУ "Заповедный Крым" сообщил, что в ведении организации находятся четыре заповедника и три заказника. Соблюдение порядка на всех этих территориях контролируют около 75 государственных инспекторов.
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