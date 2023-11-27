https://crimea.ria.ru/20231127/tysyachi-abonentov-ostayutsya-bez-sveta-v-bakhchisarae-1133100756.html

Тысячи абонентов остаются без света в Бахчисарае

Тысячи абонентов остаются без света в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Тысячи абонентов остаются без света в Бахчисарае

В Бахчисарайском районе без света остаются около четырех тысяч абонентов. Об этом сообщил глава администрации города Бахчисарая Дмитрий Скобликов. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T10:41

2023-11-27T10:41

2023-11-27T12:14

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

бахчисарай

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

происшествия

погода

крымская погода

погода в крыму

дмитрий скобликов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133100315_0:110:1156:760_1920x0_80_0_0_3c122a9b95e8df3b4512a684315b559c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе без света остаются около четырех тысяч абонентов. Об этом сообщил глава администрации города Бахчисарая Дмитрий Скобликов.По его словам, все аварийные и коммунальные бригады работают в усиленном режиме. В первую очередь будут отработаны проблемы на социальных объектах, в частности, в детских садах, школах и медучреждениях.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Ране сообщалось, что из-за непогоды в без света в Крыму остались 498 тысяч человек. Самые пострадавшие районы полуострова - Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги. Читайте также на РИА Новости Крым:Около 2,5 тысяч севастопольцев остаются без света из-за обрывов ЛЭПБез воды восемь муниципалитетов Крыма – карта отключенийКоммунальщики вернули тепло в дома жителей западного Крыма после аварии

бахчисарай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, бахчисарай, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, происшествия, погода, крымская погода, погода в крыму, дмитрий скобликов