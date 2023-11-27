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Тысячи абонентов остаются без света в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Тысячи абонентов остаются без света в Бахчисарае
Тысячи абонентов остаются без света в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Тысячи абонентов остаются без света в Бахчисарае
В Бахчисарайском районе без света остаются около четырех тысяч абонентов. Об этом сообщил глава администрации города Бахчисарая Дмитрий Скобликов. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T10:41
2023-11-27T12:14
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
бахчисарай
отключение электроэнергии в крыму
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дмитрий скобликов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе без света остаются около четырех тысяч абонентов. Об этом сообщил глава администрации города Бахчисарая Дмитрий Скобликов.По его словам, все аварийные и коммунальные бригады работают в усиленном режиме. В первую очередь будут отработаны проблемы на социальных объектах, в частности, в детских садах, школах и медучреждениях.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Ране сообщалось, что из-за непогоды в без света в Крыму остались 498 тысяч человек. Самые пострадавшие районы полуострова - Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги. Читайте также на РИА Новости Крым:Около 2,5 тысяч севастопольцев остаются без света из-за обрывов ЛЭПБез воды восемь муниципалитетов Крыма – карта отключенийКоммунальщики вернули тепло в дома жителей западного Крыма после аварии
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, бахчисарай, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, происшествия, погода, крымская погода, погода в крыму, дмитрий скобликов
Тысячи абонентов остаются без света в Бахчисарае

Четыре тысячи абонентов РЭС остаются без света в Бахчисарае - мэр

10:41 27.11.2023 (обновлено: 12:14 27.11.2023)
 
© КрымэнергоУпавшие от ураганного ветра опоры ЛЭП в Крыму
Упавшие от ураганного ветра опоры ЛЭП в Крыму
© Крымэнерго
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе без света остаются около четырех тысяч абонентов. Об этом сообщил глава администрации города Бахчисарая Дмитрий Скобликов.
"Без электричества в Бахчисарайском районе остаются около четырех тысяч абонентов РЭС, в населенных пунктах муниципалитета ветром повалено около 20 деревьев", - сообщил Скобликов в своем Telegram-канале.
По его словам, все аварийные и коммунальные бригады работают в усиленном режиме. В первую очередь будут отработаны проблемы на социальных объектах, в частности, в детских садах, школах и медучреждениях.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
Ране сообщалось, что из-за непогоды в без света в Крыму остались 498 тысяч человек. Самые пострадавшие районы полуострова - Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.
В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаБахчисарайОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииПроисшествияПогодаКрымская погодаПогода в КрымуДмитрий Скобликов
 
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