https://crimea.ria.ru/20231127/kommunalschiki-vernuli-teplo-v-doma-zhiteley-zapadnogo-kryma-posle-avarii-1133092509.html

Коммунальщики вернули тепло в дома жителей западного Крыма после аварии

Коммунальщики вернули тепло в дома жителей западного Крыма после аварии - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Коммунальщики вернули тепло в дома жителей западного Крыма после аварии

В Саках на западе Крыма специалисты восстановили подачу тепла практически во все дома, которые остались без теплоснабжения из-за аварии на насосной станции. Об... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T09:40

2023-11-27T09:40

2023-11-27T09:48

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

крым

александр овдиенко

саки

новости

новости крыма

погода

крымская погода

погода в крыму

штормовое предупреждение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125579435_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bbd348cdbd0fdf132031a731ca3cb92d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Саках на западе Крыма специалисты восстановили подачу тепла практически во все дома, которые остались без теплоснабжения из-за аварии на насосной станции. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Кроме того, на данный момент почти полностью восстановлено энергоснабжение. Без света еще остаются порядка 500 абонентов, бригады электриков продолжают устранять точечные неисправности, добавил Овдиенко.Ранее глава администрации Сак сообщил, что порядка 20 домов в городе остались без тепла из-за утечки на насосной станции.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.По информации МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. В Севастополе трое пострадавших.В республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.Из-за подтопления движение по трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто.Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.

https://crimea.ria.ru/20231127/na-angarskom-perevale-v-krymu-vypalo-20-sm-snega-1133089770.html

крым

саки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крым, александр овдиенко, саки, новости, новости крыма, погода, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение