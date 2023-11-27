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Два поезда из Крыма задерживаются из-за непогоды - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Два поезда из Крыма задерживаются из-за непогоды
Два поезда из Крыма задерживаются из-за непогоды - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Два поезда из Крыма задерживаются из-за непогоды
Из-за непогоды в пути задерживаются поезда Симферополь - Адлер и Севастополь - Санкт-Петербург, остальные поезда следуют по расписанию. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T12:14
2023-11-27T12:23
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
гранд сервис экспресс
поезд
транспорт
логистика
адлер
крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Из-за непогоды в пути задерживаются поезда Симферополь - Адлер и Севастополь - Санкт-Петербург, остальные поезда следуют по расписанию.Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Ориентировочно через два часа к железнодорожному вокзалу Туапсе подадут автобусы до аэропорта Сочи и железнодорожного вокзала Адлер. Автобус до аэропорта проследует без остановок, до железнодорожного вокзала - с остановками по требованию, уточнили в компании.Как сообщалось ранее, аэропорт Сочи в понедельник, 27 ноября, работает в штатном режиме. В воскресенье на территории Краснодарского края было объявлено двухдневное штормовое предупреждение: Оперштаб региона сообщал о ливнях с грозами и усилении ветра, сильном волнении моря, подъеме уровня рек, сходе селевых потоков и образовании смерчей. Из-за падения деревьев на железнодорожные пути в Сочи накануне также задерживались поезда. Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажкаВ Севастополе перебои в движении транспортаЧто с экипажем севшего на мель под Анапой сухогруза
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96
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, гранд сервис экспресс, поезд, транспорт, логистика, адлер, крым, новости
Два поезда из Крыма задерживаются из-за непогоды

Из-за непогоды задерживаются в пути два поезда из Крыма - Гранд Сервис Экспресс

12:14 27.11.2023 (обновлено: 12:23 27.11.2023)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Новые вагоны поезда "Таврия" в обновленной ливрее
Новые вагоны поезда Таврия в обновленной ливрее
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Из-за непогоды в пути задерживаются поезда Симферополь - Адлер и Севастополь - Санкт-Петербург, остальные поезда следуют по расписанию.
Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
"Поезд № 315/316 сообщением Симферополь - Адлер задержан из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный, задержка в пути составляет два часа. Поезд № 007/008 Севастополь - Санкт-Петербург следованием в Петербург задержан на полтора часа", - сказано в сообщении.
Ориентировочно через два часа к железнодорожному вокзалу Туапсе подадут автобусы до аэропорта Сочи и железнодорожного вокзала Адлер. Автобус до аэропорта проследует без остановок, до железнодорожного вокзала - с остановками по требованию, уточнили в компании.
Как сообщалось ранее, аэропорт Сочи в понедельник, 27 ноября, работает в штатном режиме. В воскресенье на территории Краснодарского края было объявлено двухдневное штормовое предупреждение: Оперштаб региона сообщал о ливнях с грозами и усилении ветра, сильном волнении моря, подъеме уровня рек, сходе селевых потоков и образовании смерчей. Из-за падения деревьев на железнодорожные пути в Сочи накануне также задерживались поезда.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеГранд Сервис ЭкспрессПоездТранспортЛогистикаАдлерКрымНовости
 
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