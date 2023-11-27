https://crimea.ria.ru/20231127/dva-poezda-iz-kryma-zaderzhivayutsya-iz-za-nepogody-1133110622.html

Два поезда из Крыма задерживаются из-за непогоды

Два поезда из Крыма задерживаются из-за непогоды - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Два поезда из Крыма задерживаются из-за непогоды

Из-за непогоды в пути задерживаются поезда Симферополь - Адлер и Севастополь - Санкт-Петербург, остальные поезда следуют по расписанию. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T12:14

2023-11-27T12:14

2023-11-27T12:23

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Из-за непогоды в пути задерживаются поезда Симферополь - Адлер и Севастополь - Санкт-Петербург, остальные поезда следуют по расписанию.Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Ориентировочно через два часа к железнодорожному вокзалу Туапсе подадут автобусы до аэропорта Сочи и железнодорожного вокзала Адлер. Автобус до аэропорта проследует без остановок, до железнодорожного вокзала - с остановками по требованию, уточнили в компании.Как сообщалось ранее, аэропорт Сочи в понедельник, 27 ноября, работает в штатном режиме. В воскресенье на территории Краснодарского края было объявлено двухдневное штормовое предупреждение: Оперштаб региона сообщал о ливнях с грозами и усилении ветра, сильном волнении моря, подъеме уровня рек, сходе селевых потоков и образовании смерчей. Из-за падения деревьев на железнодорожные пути в Сочи накануне также задерживались поезда. Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажкаВ Севастополе перебои в движении транспортаЧто с экипажем севшего на мель под Анапой сухогруза

адлер

крым

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2023

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, гранд сервис экспресс, поезд, транспорт, логистика, адлер, крым, новости