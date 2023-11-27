Два поезда из Крыма задерживаются из-за непогоды
Из-за непогоды задерживаются в пути два поезда из Крыма - Гранд Сервис Экспресс
12:14 27.11.2023 (обновлено: 12:23 27.11.2023)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Новые вагоны поезда "Таврия" в обновленной ливрее
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Из-за непогоды в пути задерживаются поезда Симферополь - Адлер и Севастополь - Санкт-Петербург, остальные поезда следуют по расписанию.
Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
"Поезд № 315/316 сообщением Симферополь - Адлер задержан из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный, задержка в пути составляет два часа. Поезд № 007/008 Севастополь - Санкт-Петербург следованием в Петербург задержан на полтора часа", - сказано в сообщении.
Ориентировочно через два часа к железнодорожному вокзалу Туапсе подадут автобусы до аэропорта Сочи и железнодорожного вокзала Адлер. Автобус до аэропорта проследует без остановок, до железнодорожного вокзала - с остановками по требованию, уточнили в компании.
Как сообщалось ранее, аэропорт Сочи в понедельник, 27 ноября, работает в штатном режиме. В воскресенье на территории Краснодарского края было объявлено двухдневное штормовое предупреждение: Оперштаб региона сообщал о ливнях с грозами и усилении ветра, сильном волнении моря, подъеме уровня рек, сходе селевых потоков и образовании смерчей. Из-за падения деревьев на железнодорожные пути в Сочи накануне также задерживались поезда.
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