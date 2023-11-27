https://crimea.ria.ru/20231127/dozhdi-i-kholod-v-krymu-prognoz-pogody-na-nedelyu-ot-fobos-1133039396.html

Дожди и холод в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

Дожди и холод в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Дожди и холод в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

Грядущая неделя в Крыму будет дождливой и ветреной, в будние дни дневные температуры воздуха составят 4…10 градусов тепла, в выходные столбики термометров могут РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T07:03

2023-11-27T07:03

2023-11-27T09:50

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

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крымская погода

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет дождливой и ветреной, в будние дни дневные температуры воздуха составят 4…10 градусов тепла, в выходные столбики термометров могут опуститься ниже нуля. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник постепенно распогодится: практически без осадков, ночью около 0, днем потеплеет до +5…+10 градусов. Уже в среду новый циклон обрушится дождями, ветром - в порывах до 17 м/с, при этом ночью потеплеет до +4…+9, днем до +10…+15. В четверг - ливневые осадки, ночью +2…+7, днем +4…+9."В пятницу, субботу и воскресенье ситуация будет определяться антициклональной погодой. Постепенно метеоусловия улучшатся - осадков не ожидается. Однако температура понизится: ночью 0…-1, днем +2…+7 градусов", — говорит эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе на случай гололеда дежурят бригады коммунальщиковЕсли на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущербаВолны семь метров высотой: мощный шторм ждут на побережье Черного моря

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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