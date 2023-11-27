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Дожди и холод в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Дожди и холод в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Дожди и холод в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Дожди и холод в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Грядущая неделя в Крыму будет дождливой и ветреной, в будние дни дневные температуры воздуха составят 4…10 градусов тепла, в выходные столбики термометров могут РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T07:03
2023-11-27T09:50
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
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крымская погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет дождливой и ветреной, в будние дни дневные температуры воздуха составят 4…10 градусов тепла, в выходные столбики термометров могут опуститься ниже нуля. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник постепенно распогодится: практически без осадков, ночью около 0, днем потеплеет до +5…+10 градусов. Уже в среду новый циклон обрушится дождями, ветром - в порывах до 17 м/с, при этом ночью потеплеет до +4…+9, днем до +10…+15. В четверг - ливневые осадки, ночью +2…+7, днем +4…+9."В пятницу, субботу и воскресенье ситуация будет определяться антициклональной погодой. Постепенно метеоусловия улучшатся - осадков не ожидается. Однако температура понизится: ночью 0…-1, днем +2…+7 градусов", — говорит эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе на случай гололеда дежурят бригады коммунальщиковЕсли на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущербаВолны семь метров высотой: мощный шторм ждут на побережье Черного моря
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, крым, крымская погода, погода в крыму
Дожди и холод в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

В Крыму на неделе будет дождливо и холодно - ФОБОС

07:03 27.11.2023 (обновлено: 09:50 27.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоробей
Воробей - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет дождливой и ветреной, в будние дни дневные температуры воздуха составят 4…10 градусов тепла, в выходные столбики термометров могут опуститься ниже нуля. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"В понедельник Крым окажется в тыловой части циклона, прольются локальные осадки - дождь перейдет в мокрый снег. Ветер в ночные часы будет достигать 15-20 м/с, днем - не более 15 м/с. Температура воздуха в течение суток от 0 до +5 градусов. Сочетание влажности и ветра усугубит ощущение холода", - прогнозирует Тишковец.

Во вторник постепенно распогодится: практически без осадков, ночью около 0, днем потеплеет до +5…+10 градусов. Уже в среду новый циклон обрушится дождями, ветром - в порывах до 17 м/с, при этом ночью потеплеет до +4…+9, днем до +10…+15. В четверг - ливневые осадки, ночью +2…+7, днем +4…+9.
"В пятницу, субботу и воскресенье ситуация будет определяться антициклональной погодой. Постепенно метеоусловия улучшатся - осадков не ожидается. Однако температура понизится: ночью 0…-1, днем +2…+7 градусов", — говорит эксперт.
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