https://crimea.ria.ru/20231127/desyatki-bazovykh-stantsiy-svyazi-vozobnovili-rabotu-v-krymu-1133118079.html

Десятки базовых станций связи возобновили работу в Крыму

Десятки базовых станций связи возобновили работу в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Десятки базовых станций связи возобновили работу в Крыму

Десятки базовых станций связи на Крымском полуострове возобновили свою работу. Об этом сообщила заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T15:23

2023-11-27T15:23

2023-11-27T15:23

мобильная связь

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Десятки базовых станций связи на Крымском полуострове возобновили свою работу. Об этом сообщила заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Юлия Килик.Большинство станций, которые возобновили свою работу, находятся в Евпатории. Утром не работали 13 из них, семь уже вывели в эфир. В Красногвардейском районе из 24 в эфир вывели 7.Ранее о проблемах с мобильной связью и интернетом, которые возникли в разных регионах Крыма из-за непогоды, сообщала пресс-служба республиканского мининформа. По ее информации, основные проблемы были зафиксированы в Евпатории, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах.Из-за шторма, который начался в Крыму в воскресенье, снесло деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги. Более 400 тысяч человек остались без электроэнергии.В наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС. Проведена эвакуация людей в пункты временного размещения. Всего вывезено из опасных мест 285 человек.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму введен режим ЧС в ряде регионовВ Белогорском районе 20 сел обесточены и без водыЕвпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобильная связь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крым, евпатория, мининформ крыма, интернет