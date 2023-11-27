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Десятки базовых станций связи возобновили работу в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Десятки базовых станций связи возобновили работу в Крыму
Десятки базовых станций связи возобновили работу в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Десятки базовых станций связи возобновили работу в Крыму
Десятки базовых станций связи на Крымском полуострове возобновили свою работу. Об этом сообщила заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T15:23
2023-11-27T15:23
мобильная связь
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Десятки базовых станций связи на Крымском полуострове возобновили свою работу. Об этом сообщила заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Юлия Килик.Большинство станций, которые возобновили свою работу, находятся в Евпатории. Утром не работали 13 из них, семь уже вывели в эфир. В Красногвардейском районе из 24 в эфир вывели 7.Ранее о проблемах с мобильной связью и интернетом, которые возникли в разных регионах Крыма из-за непогоды, сообщала пресс-служба республиканского мининформа. По ее информации, основные проблемы были зафиксированы в Евпатории, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах.Из-за шторма, который начался в Крыму в воскресенье, снесло деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги. Более 400 тысяч человек остались без электроэнергии.В наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС. Проведена эвакуация людей в пункты временного размещения. Всего вывезено из опасных мест 285 человек.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму введен режим ЧС в ряде регионовВ Белогорском районе 20 сел обесточены и без водыЕвпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган
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мобильная связь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крым, евпатория, мининформ крыма, интернет
Десятки базовых станций связи возобновили работу в Крыму

Работа 40 базовых станций связи восстановлена в Крыму

15:23 27.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи в Симферополе
Вышка мобильной связи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Десятки базовых станций связи на Крымском полуострове возобновили свою работу. Об этом сообщила заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Юлия Килик.
"По всем городам и районам Республики Крым восстановлена работоспособность 40 базовых станций связи", - цитирует Килик пресс-служба мининформа.
Большинство станций, которые возобновили свою работу, находятся в Евпатории. Утром не работали 13 из них, семь уже вывели в эфир. В Красногвардейском районе из 24 в эфир вывели 7.
Ранее о проблемах с мобильной связью и интернетом, которые возникли в разных регионах Крыма из-за непогоды, сообщала пресс-служба республиканского мининформа. По ее информации, основные проблемы были зафиксированы в Евпатории, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах.
Из-за шторма, который начался в Крыму в воскресенье, снесло деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги. Более 400 тысяч человек остались без электроэнергии.
В наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС. Проведена эвакуация людей в пункты временного размещения. Всего вывезено из опасных мест 285 человек.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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Мобильная связьУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНовости КрымаКрымЕвпаторияМининформ КрымаИнтернет
 
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