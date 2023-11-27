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68 тысяч абонентов без света - ситуация в Саках на утро понедельника - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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68 тысяч абонентов без света - ситуация в Саках на утро понедельника
68 тысяч абонентов без света - ситуация в Саках на утро понедельника - РИА Новости Крым, 27.11.2023
68 тысяч абонентов без света - ситуация в Саках на утро понедельника
68 тысяч абонентов в городе Саки на западе Крыма остаются без света из-за разбушевавшейся непогоды, сообщил утром в понедельник глава городской администрации... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T07:30
2023-11-27T07:30
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
александр овдиенко
саки
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 68 тысяч абонентов в городе Саки на западе Крыма остаются без света из-за разбушевавшейся непогоды, сообщил утром в понедельник глава городской администрации Александр Овдиенко.По его словам, ситуацию усложняет снижение температуры, сейчас в городском округе срывается снег, главная проблема, которую решают коммунальщики и экстренные службы - восстановление подачи тепла и света. Местные власти призывают жителей города выполнять все рекомендации городского штаба.Накануне сообщалось, что из-за непогоды без света в Крыму остались 498 тысяч человек. Самые пострадавшие районы полуострова - Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. В воскресенье на Крым обрушился шторм. Ветер в некоторых районах достигал ураганных 40 метров в секунду, сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаСтихия отрезала путь легковушкам в Черноморском районе КрымаВ порту Ялты штормом оторвало баржу
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, александр овдиенко, саки, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, происшествия, новости крыма
68 тысяч абонентов без света - ситуация в Саках на утро понедельника

Из-за непогоды 68 тысяч абонентов в Саках остаются без света - мэр Овдиенко

07:30 27.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 68 тысяч абонентов в городе Саки на западе Крыма остаются без света из-за разбушевавшейся непогоды, сообщил утром в понедельник глава городской администрации Александр Овдиенко.
"Ситуация лучше не стала, на сегодняшнее утро 68 тысяч абонентов Сак и Сакского района без электричества, более 30 трансформаторных подстанций без напряжения. 11 бригад ведут работу, на устранение потребуется время", - сообщил Овдиенко в своем Telegram-канале.
По его словам, ситуацию усложняет снижение температуры, сейчас в городском округе срывается снег, главная проблема, которую решают коммунальщики и экстренные службы - восстановление подачи тепла и света. Местные власти призывают жителей города выполнять все рекомендации городского штаба.
Накануне сообщалось, что из-за непогоды без света в Крыму остались 498 тысяч человек. Самые пострадавшие районы полуострова - Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.
В воскресенье на Крым обрушился шторм. Ветер в некоторых районах достигал ураганных 40 метров в секунду, сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеАлександр ОвдиенкоСакиОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииПроисшествияНовости Крыма
 
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