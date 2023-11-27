https://crimea.ria.ru/20231127/68-tysyach-abonentov-bez-sveta---situatsiya-v-sakakh-na-utro-ponedelnika-1133085576.html

68 тысяч абонентов без света - ситуация в Саках на утро понедельника

68 тысяч абонентов без света - ситуация в Саках на утро понедельника - РИА Новости Крым, 27.11.2023

68 тысяч абонентов без света - ситуация в Саках на утро понедельника

68 тысяч абонентов в городе Саки на западе Крыма остаются без света из-за разбушевавшейся непогоды, сообщил утром в понедельник глава городской администрации... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T07:30

2023-11-27T07:30

2023-11-27T07:30

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

александр овдиенко

саки

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 68 тысяч абонентов в городе Саки на западе Крыма остаются без света из-за разбушевавшейся непогоды, сообщил утром в понедельник глава городской администрации Александр Овдиенко.По его словам, ситуацию усложняет снижение температуры, сейчас в городском округе срывается снег, главная проблема, которую решают коммунальщики и экстренные службы - восстановление подачи тепла и света. Местные власти призывают жителей города выполнять все рекомендации городского штаба.Накануне сообщалось, что из-за непогоды без света в Крыму остались 498 тысяч человек. Самые пострадавшие районы полуострова - Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. В воскресенье на Крым обрушился шторм. Ветер в некоторых районах достигал ураганных 40 метров в секунду, сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаСтихия отрезала путь легковушкам в Черноморском районе КрымаВ порту Ялты штормом оторвало баржу

саки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, александр овдиенко, саки, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, происшествия, новости крыма