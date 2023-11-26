https://crimea.ria.ru/20231126/24-naselennykh-punkta-bez-sveta-v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-1133076343.html

24 населенных пункта без света в Красногвардейском районе Крыма

24 населенных пункта без света в Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости Крым, 26.11.2023

24 населенных пункта без света в Красногвардейском районе Крыма

Из-за ураганного ветра 24 населенных пункта Красногвардейского района Крыма остались без электроэнергии, сообщает оперштаб республики. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T20:42

2023-11-26T20:42

2023-11-26T20:45

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ураганного ветра 24 населенных пункта Красногвардейского района Крыма остались без электроэнергии, сообщает оперштаб республики.Всего в Крыму без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек, ранее сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его информации, восстанавливать электроснабжение будут сразу после снижения скорости ветра, то есть после полуночи. Более 30 аварийных отключений зафиксировали энергетики в Севастополе. По состоянию на 18.00 воскресенья без электроснабжения в городе находились 400 человек населения и 70 домов. По данным гидрометцентра Крыма, полуостров накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду. В Крыму создан оперативный штаб, все службы приведены в состояние повышенной готовности.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объездаВ Севастополе понедельник объявлен нерабочем днем из-за непогодыШторм оставил без света 40 тысяч человек в Крыму

красногвардейский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, красногвардейский район, новости крыма, происшествия