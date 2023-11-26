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24 населенных пункта без света в Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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24 населенных пункта без света в Красногвардейском районе Крыма
24 населенных пункта без света в Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости Крым, 26.11.2023
24 населенных пункта без света в Красногвардейском районе Крыма
Из-за ураганного ветра 24 населенных пункта Красногвардейского района Крыма остались без электроэнергии, сообщает оперштаб республики. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T20:42
2023-11-26T20:45
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
красногвардейский район
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ураганного ветра 24 населенных пункта Красногвардейского района Крыма остались без электроэнергии, сообщает оперштаб республики.Всего в Крыму без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек, ранее сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его информации, восстанавливать электроснабжение будут сразу после снижения скорости ветра, то есть после полуночи. Более 30 аварийных отключений зафиксировали энергетики в Севастополе. По состоянию на 18.00 воскресенья без электроснабжения в городе находились 400 человек населения и 70 домов. По данным гидрометцентра Крыма, полуостров накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду. В Крыму создан оперативный штаб, все службы приведены в состояние повышенной готовности.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объездаВ Севастополе понедельник объявлен нерабочем днем из-за непогодыШторм оставил без света 40 тысяч человек в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, красногвардейский район, новости крыма, происшествия
24 населенных пункта без света в Красногвардейском районе Крыма

24 населенных пункта Красногвардейского района Крыма остались без электричества

20:42 26.11.2023 (обновлено: 20:45 26.11.2023)
 
Свеча в доме
Свеча в доме
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ураганного ветра 24 населенных пункта Красногвардейского района Крыма остались без электроэнергии, сообщает оперштаб республики.
"Ураганный ветер стал причиной аварийного отключения электроэнергии в 24 населенных пунктах Красногвардейского района. Актуальную информацию по Красногвардейскому району можно получить по телефонам: 8- 365 -56-55-88 и 8 978 95 50 120", - говорится в сообщении.
Всего в Крыму без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек, ранее сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его информации, восстанавливать электроснабжение будут сразу после снижения скорости ветра, то есть после полуночи.
Более 30 аварийных отключений зафиксировали энергетики в Севастополе. По состоянию на 18.00 воскресенья без электроснабжения в городе находились 400 человек населения и 70 домов.
По данным гидрометцентра Крыма, полуостров накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду. В Крыму создан оперативный штаб, все службы приведены в состояние повышенной готовности.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
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