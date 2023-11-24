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Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу

Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу

В Керченском проливе утром в пятницу сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

2023-11-24T10:21

2023-11-24T10:21

2023-11-24T10:21

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По данным ведомства, за последние сутки выполнено 13 рейсов. После первого теракта на Крымском мосту 9 октября 2022 года из порта Крым в порт Кавказ и обратно перевезено 397 552 пассажира и 227 613 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 6 643 рейса.Росморречфлот напоминает, что в настоящее время через Керченскую переправу перевозят в первую очередь грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Также по морскому пути переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.Кроме того, водители могут воспользоваться альтернативным сухопутными маршрутом. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро вторника проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд по Крымскому мосту: данные на утро пятницыПаром "Мария" сняли с рейсов Керченской переправыСтихия на Кубани: вода заходит в дома, людей эвакуируют

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