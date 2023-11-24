Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы
Очередь на подъезде к Крымскому мосту уменьшилась, досмотра ожидают 76 машин
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи 76 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 21:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 76 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Утром проезд был свободен с двух сторон. В полдень у досмотровых пунктов Крымского моста со стороны Керчи ожидали 104 транспортных средства. К 15 часам проезда ожидали более 250 автомобилей.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для увеличения пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.