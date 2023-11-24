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Избил ребенка: крымчанин заплатит 800 тысяч рублей за моральный ущерб
Избил ребенка: крымчанин заплатит 800 тысяч рублей за моральный ущерб - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Избил ребенка: крымчанин заплатит 800 тысяч рублей за моральный ущерб
800 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда выплатит осужденный за избиение ребенка своей сожительницы крымчанин. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T13:23
2023-11-24T13:23
2023-11-24T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. 800 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда выплатит осужденный за избиение ребенка своей сожительницы крымчанин. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В январе этого года мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего ребенка.Весной прошлого года он жесткого избил 8-летнего сына своей сожительницы, нанес ребенку тяжкий вред здоровью. Суд приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Мать ребенка также осуждена по ч. 1 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления). Сейчас мальчик живет с отцом.Ранее Верховный суд Крыма по представлению прокурора отменил приговор суда первой инстанции, согласно которому женщине, которая до смерти избила 7-летнего больного мальчика, дали условный срок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсетиУбийство 5-месячного ребенка в Судаке – дело контролирует Следком РоссииСвязал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой
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крым, прокуратура республики крым, приговор, происшествия, общество, армянск, новости крыма
Избил ребенка: крымчанин заплатит 800 тысяч рублей за моральный ущерб
Избивший ребенка крымчанин заплатит 800 тысяч рублей морального ущерба
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. 800 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда выплатит осужденный за избиение ребенка своей сожительницы крымчанин. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
В январе этого года мужчина был признан виновным
в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего ребенка.
Весной прошлого года он жесткого избил 8-летнего сына своей сожительницы, нанес ребенку тяжкий вред здоровью. Суд приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
"Суд согласился с требованиями прокурора и взыскал с осужденного 800 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Мать ребенка также осуждена по ч. 1 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления). Сейчас мальчик живет с отцом.
Ранее Верховный суд Крыма по представлению прокурора отменил приговор суда первой инстанции, согласно которому женщине, которая до смерти избила 7-летнего больного мальчика, дали условный срок.
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