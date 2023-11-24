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Главное за день: 24 ноября

Главное за день: 24 ноября - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Главное за день: 24 ноября

За ночь силами ПВО было сбито 16 беспилотников самолетного типа. На Кубани разгулялась стихия, вода зашла в жилые дома. В Ростовской области угарным газом... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T23:02

2023-11-24T23:02

2023-11-24T22:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. За ночь силами ПВО было сбито 16 беспилотников самолетного типа. На Кубани разгулялась стихия, вода зашла в жилые дома. В Ростовской области угарным газом отравилось четверо детей, еще один двухлетний ребенок погиб вместе с матерью на пожаре в Брянской области. На Херсонщине отменили режим ЧС, введенный после подрыва Каховской ГЭС, а в зоне СВО российские ПВО сбила вражеский МиГ-29 и вертолет Ми-8.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.16 БПЛА самолетного типа уничтожены ночьюМассовую атаку беспилотников отразили в ночь на 24 ноября в небе над Крымом и Волгоградской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. ВСУ выпустили по регионам беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Все попытки террористических атак были отражены, уточнили в оборонном ведомстве."Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 – над Крымским полуостровом и три – над территорией Волгоградской области", – сказано в сообщении.На Кубани из-за проливных дождей подтоплены жилые домаВ Славянске-на-Кубани из-за сильных ливней оказались подтопленными 74 придомовые территории, вода зашла в 68 жилых домов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.В одной из местных гостиниц открыли пункт временного размещения. Специалисты продолжают откачивать воду, на данный момент остаются подтопленными 43 домовладения.В Ростовской области четверо детей отравились угарным газомЧетверо детей погибли, отравившись угарным газом в частном доме на хуторе Шахтенки Ростовской области. Дети находились дома одни, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Отмечается, что тела четырех несовершеннолетних с признаками отравления окисью углерода (угарным газом – ред.) были обнаружены накануне в частном доме на хуторе Шахтенки Красносулинского района Ростовской области. Отравляющий газ пошел от печи, установленной в жилище.Еще один двухлетний ребенок погиб вместе с матерью на пожаре в Брянской области. Трагедия произошла в частном доме в селе Глинищево.На Херсонщине отменен режим ЧС, введенный после подрыва Каховской ГЭСОб этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его информации, ликвидация основных последствий подтопления завершена."Режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Херсонской области, введенный моим указом от 6 июня 2023 года в связи с катастрофой на Каховской ГЭС, отменен", – написал он в своем Telegram-канале.Сальдо напомнил, что вода Каховского водохранилища затопила 23 населенных пункта области, и к этому времени 22 из них полностью освобождены от воды.Российская ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8За минувшую неделю российские силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и военный вертолет, а также уничтожили 176 беспилотников и две ракеты "Нептун". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Российские военные за неделю нанесли 31 групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре ВСУ, а также пунктам размещения украинских подразделений и иностранных наемников. Атаки предпринимались на аэродромную инфраструктуру, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего.

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https://crimea.ria.ru/20231124/po-trasse-m4-don-perekryto-dvizhenie-soshel-selevoy-potok-1133043565.html

https://crimea.ria.ru/20231124/dva-voditelya-pogibli-v-lobovom-stolknovenii-v-krasnodarskom-krae-1133028898.html

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https://crimea.ria.ru/20231124/tysyachi-pogibshikh-desyatki-sdavshikhsya-v-plen-rezultat-58-atak-vsu-1133037229.html

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ростовская область

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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