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Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.Утром в среду было объявлено о приостановке движения катеров на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка". Далее поступило сообщение о закрытии рейда всего морского пассажирского транспорта.Катера и паром в Севастополе прекращали свое движение и в понедельник из-за плохих погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогодыКак работает Керченская переправа в среду: оперативная информацияКрымский мост: оперативная информация на утро среды
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севастополь, новости крыма, крым, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу по расписанию

12:14 22.11.2023 (обновлено: 12:16 22.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу по расписанию", говорится в сообщении.

Утром в среду было объявлено о приостановке движения катеров на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка". Далее поступило сообщение о закрытии рейда всего морского пассажирского транспорта.
Катера и паром в Севастополе прекращали свое движение и в понедельник из-за плохих погодных условий.
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СевастопольНовости КрымаКрымМорской транспортПаромы и катера в Севастополе
 
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