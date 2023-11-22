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Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T12:14

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паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.Утром в среду было объявлено о приостановке движения катеров на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка". Далее поступило сообщение о закрытии рейда всего морского пассажирского транспорта.Катера и паром в Севастополе прекращали свое движение и в понедельник из-за плохих погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогодыКак работает Керченская переправа в среду: оперативная информацияКрымский мост: оперативная информация на утро среды

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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