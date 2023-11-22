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Главное за день: 22 ноября

Главное за день: 22 ноября - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Главное за день: 22 ноября

ВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на Запорожье. Пассажирский поезд столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. На Украине уничтожены склад... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T22:34

2023-11-22T22:34

2023-11-22T22:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Финляндии одобрили проект об ужесточении перемещения возле российской границы. ВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на Запорожье. Пассажирский поезд столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300. Коллекция скифского золота из музеев Крыма скоро будет передана Киеву.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Финны ужесточат границуВласти Финляндии одобрили проект об ужесточении перемещения на границе с Россией. Замканцлера юстиции правительства страны Микко Пумалайнен, который давал правовую оценку законодательным предложениям властей по ужесточению ограничений на границе с РФ, одобрил их.Предложения по ужесточению правил перемещения возле границы с РФ направлены в МВД страны.Интересно, что еще накануне Пумалайнен отклонил предложения властей о соответствующем ужесточении ограничений на российско-финской границе."Заместитель канцлера юстиции оценил представленный сегодня проект решения и проект меморандума с точки зрения контроля за законностью. Также доступен конфиденциальный меморандум по этому вопросу. Судя по документам, правовых препятствий для дальнейшей подготовки предлагаемого решения по существу нет", - сказано в заявлении представителя юстиции Финляндии.ВСУ обстреляли российских журналистовВСУ ударили с БПЛА по группе российских журналистов в Запорожской области, осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщает Минобороны России."22 ноября вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов", - сказано в тексте.Уточнено, что в настоящее время жизни журналиста ничего не угрожает.Лобовое столкновение поездовБольше двадцати человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда №354 "Пермь - Адлер" со стоящим маневровым тепловозом в Ульяновской области.Установлено, что авария произошла на станции Бряндино в Ульяновской области в 14:49 в среду, 22 ноября."Пассажирский поезд №354 "Пермь - Адлер" столкнулся со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", – сказано в сообщении пресс-службы РЖД.Уничтожен склад с бомбами ВСУВС РФ уничтожили склад авиационных средств поражения и зенитно-ракетный комплекс С-300 ВСУ, информирует Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины и зенитный ракетный комплекс С-300", - говорится в сообщении.Скифское золото отправят в КиевМинкульт Украины сообщил, что были достигнуты официальные договоренности с нидерландской стороной о передаче Киеву коллекции скифского золота из музеев Крыма."Уже скоро скифское золото вернется на Украину. Министерство культуры и информационной политики Украины и музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений", - говорится в Telegram-канале украинского минкульта.

https://crimea.ria.ru/20231122/rossiya-nikogda-ne-otkazyvalas-ot-peregovorov-s-ukrainoy--putin-1132981782.html

https://crimea.ria.ru/20231122/budet-li-prodlen-moratoriy-na-proverki-biznesa-na-2024-god--otvet-putina-1132979682.html

https://crimea.ria.ru/20231122/zakharova-nazvala-tsel-vizitov-na-ukrainu-shefov-tsru-i-pentagona-1132978199.html

https://crimea.ria.ru/20231122/ubil-rebenka-i-chetverykh-vzroslykh-boevik-azova-poluchil-pozhiznennoe-1132980847.html

https://crimea.ria.ru/20231122/v-donetske-deti-popali-pod-obstrel-ukrainskikh-boevikov-1132982739.html

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