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Главное за день: 22 ноября - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Главное за день: 22 ноября
Главное за день: 22 ноября - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Главное за день: 22 ноября
ВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на Запорожье. Пассажирский поезд столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. На Украине уничтожены склад... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T22:34
2023-11-22T22:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Финляндии одобрили проект об ужесточении перемещения возле российской границы. ВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на Запорожье. Пассажирский поезд столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300. Коллекция скифского золота из музеев Крыма скоро будет передана Киеву.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Финны ужесточат границуВласти Финляндии одобрили проект об ужесточении перемещения на границе с Россией. Замканцлера юстиции правительства страны Микко Пумалайнен, который давал правовую оценку законодательным предложениям властей по ужесточению ограничений на границе с РФ, одобрил их.Предложения по ужесточению правил перемещения возле границы с РФ направлены в МВД страны.Интересно, что еще накануне Пумалайнен отклонил предложения властей о соответствующем ужесточении ограничений на российско-финской границе."Заместитель канцлера юстиции оценил представленный сегодня проект решения и проект меморандума с точки зрения контроля за законностью. Также доступен конфиденциальный меморандум по этому вопросу. Судя по документам, правовых препятствий для дальнейшей подготовки предлагаемого решения по существу нет", - сказано в заявлении представителя юстиции Финляндии.ВСУ обстреляли российских журналистовВСУ ударили с БПЛА по группе российских журналистов в Запорожской области, осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщает Минобороны России."22 ноября вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов", - сказано в тексте.Уточнено, что в настоящее время жизни журналиста ничего не угрожает.Лобовое столкновение поездовБольше двадцати человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда №354 "Пермь - Адлер" со стоящим маневровым тепловозом в Ульяновской области.Установлено, что авария произошла на станции Бряндино в Ульяновской области в 14:49 в среду, 22 ноября."Пассажирский поезд №354 "Пермь - Адлер" столкнулся со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", – сказано в сообщении пресс-службы РЖД.Уничтожен склад с бомбами ВСУВС РФ уничтожили склад авиационных средств поражения и зенитно-ракетный комплекс С-300 ВСУ, информирует Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины и зенитный ракетный комплекс С-300", - говорится в сообщении.Скифское золото отправят в КиевМинкульт Украины сообщил, что были достигнуты официальные договоренности с нидерландской стороной о передаче Киеву коллекции скифского золота из музеев Крыма."Уже скоро скифское золото вернется на Украину. Министерство культуры и информационной политики Украины и музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений", - говорится в Telegram-канале украинского минкульта.
https://crimea.ria.ru/20231122/rossiya-nikogda-ne-otkazyvalas-ot-peregovorov-s-ukrainoy--putin-1132981782.html
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в мире, украина, новости, главное за день, финляндия, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, россия, всу (вооруженные силы украины)
Главное за день: 22 ноября

Главные события и заявления среды, 22 ноября

22:34 22.11.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Финляндии одобрили проект об ужесточении перемещения возле российской границы. ВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на Запорожье. Пассажирский поезд столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300. Коллекция скифского золота из музеев Крыма скоро будет передана Киеву.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Финны ужесточат границу

Власти Финляндии одобрили проект об ужесточении перемещения на границе с Россией. Замканцлера юстиции правительства страны Микко Пумалайнен, который давал правовую оценку законодательным предложениям властей по ужесточению ограничений на границе с РФ, одобрил их.
Предложения по ужесточению правил перемещения возле границы с РФ направлены в МВД страны.
Интересно, что еще накануне Пумалайнен отклонил предложения властей о соответствующем ужесточении ограничений на российско-финской границе.
"Заместитель канцлера юстиции оценил представленный сегодня проект решения и проект меморандума с точки зрения контроля за законностью. Также доступен конфиденциальный меморандум по этому вопросу. Судя по документам, правовых препятствий для дальнейшей подготовки предлагаемого решения по существу нет", - сказано в заявлении представителя юстиции Финляндии.
Президент России В. Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной – Путин

ВСУ обстреляли российских журналистов

ВСУ ударили с БПЛА по группе российских журналистов в Запорожской области, осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщает Минобороны России.
"22 ноября вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов", - сказано в тексте.
Уточнено, что в настоящее время жизни журналиста ничего не угрожает.
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Будет ли продлен мораторий на проверки бизнеса на 2024 год – ответ Путина

Лобовое столкновение поездов

Больше двадцати человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда №354 "Пермь - Адлер" со стоящим маневровым тепловозом в Ульяновской области.
Установлено, что авария произошла на станции Бряндино в Ульяновской области в 14:49 в среду, 22 ноября.
"Пассажирский поезд №354 "Пермь - Адлер" столкнулся со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", – сказано в сообщении пресс-службы РЖД.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Захарова назвала цель визитов на Украину шефов ЦРУ и Пентагона

Уничтожен склад с бомбами ВСУ

ВС РФ уничтожили склад авиационных средств поражения и зенитно-ракетный комплекс С-300 ВСУ, информирует Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины и зенитный ракетный комплекс С-300", - говорится в сообщении.
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Скифское золото отправят в Киев

Минкульт Украины сообщил, что были достигнуты официальные договоренности с нидерландской стороной о передаче Киеву коллекции скифского золота из музеев Крыма.
"Уже скоро скифское золото вернется на Украину. Министерство культуры и информационной политики Украины и музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений", - говорится в Telegram-канале украинского минкульта.
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17:46
В Донецке дети попали под обстрел украинских боевиков
 
В миреУкраинаНовостиГлавное за деньФинляндияСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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