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Главное за день: 20 ноября

Главное за день: 20 ноября - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Главное за день: 20 ноября

Второй за сутки сухогруз потерпел крушение в Черном море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Украину нищей вымирающей территорией,... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T23:15

2023-11-20T23:15

2023-11-20T23:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Второй за сутки сухогруз потерпел крушение в Черном море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Украину нищей вымирающей территорией, которая находится на содержании западных колонизаторов. Запад порекомендовал Киеву поднять призывной возраст до 70 лет. Российская армия продолжает громить украинских боевиков в зоне СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Черном море потерпел крушение второй за сутки сухогрузТурецкий сухогруз Kafkametler затонул у берегов турецкой провинции Зонгулдак. Судно с грузом ферросилиции (сплав железа и кремния), шло из Темрюка Краснодарского края в турецкий порт Алиага в Измире.Утром в воскресенье капитан сухогруза подал сигнал, что Kafkametler дрейфует в сторону волнореза в порту Эрегли. После происшествия связи с экипажем нет. Как только погода улучшится, начнутся поисково-спасательные работы.Захарова назвала "достижения" Украины к 10-летию "евромайдана"В комментарии в связи с 10-летием начала украинского "евромайдана" официальный представитель МИД России заявила, что в результате государственного переворота 2014 года Украина превратилась в нищую вымирающую территорию, утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов."Для Украины стали нормой массовые нарушения прав и свобод человека, дискриминация ее граждан по этническому и языковому принципам. В стране свирепствует погрязшая в коррупции неонацистская диктатура, царят правовой беспредел и беззаконие, на полную мощь работает тоталитарная репрессивная машина по подавлению инакомыслия", – сказала Захарова.От 17 до 70 лет: рекомендации Запада по призыву на УкраинеАмериканские и британские кураторы киевского режима требуют от режима Зеленского, "не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте". Об этом сказано в распространенном пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) заявлении директора ведомства Сергея Нарышкина.В тоже время депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ заключенных и студентов. Комментируя данную инициативу, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал ее следствием нехватки живой силы, особенно в связи с так называемым "контрнаступом", где ВСУ потеряли не только ранее мобилизованных, но и так называемое "ядро" - хорошо подготовленных военных с боевым опытом. Он также не исключил, что со временем киевский режим объявит об обязательной мобилизации для женщин.События в зоне СВО за суткиВооруженные силы Российской Федерации в зоне СВО продолжали активные военные действия, несмотря на погодные условия. За прошедшие сутки на всех направлениях отражено пять атак, уничтожено более двадцати единиц боевой техники. Силами боевой авиации и с помощью БПЛА нанесены огневые удары по объектам ВСУ в 123 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ. Общие потери противника превысили 3400 украинских боевиков и более 20 единиц техники.

https://crimea.ria.ru/20231120/umer-aman-tuleev-1132903489.html

https://crimea.ria.ru/20231120/telo-propavshego-malchika-obnaruzhili-na-reke-belaya-spustya-nedelyu-1132913203.html

https://crimea.ria.ru/20231120/master-klassy-so-zvezdami-sporta-zhdut-gostey-gum-katka-v-moskve-1132916729.html

https://crimea.ria.ru/20231120/skoro-vozmutsya-za-zhenschin-ekspert-o-zhelanii-kieva-prizyvat-studentov-1132919922.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, украина, россия, политика, происшествия, новости, общество