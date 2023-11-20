https://crimea.ria.ru/20231120/vtoroy-za-sutki-sukhogruz-poterpel-krushenie-v-chernom-more--1132906283.html

Второй за сутки сухогруз потерпел крушение в Черном море

Второй за сутки сухогруз потерпел крушение в Черном море - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Второй за сутки сухогруз потерпел крушение в Черном море

Попавший в шторм турецкий сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонул у берегов турецкой провинции Зонгулдак. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T10:00

2023-11-20T10:00

2023-11-20T10:32

черное море

происшествия

новости

турция

краснодарский край

крушение сухогруза в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Попавший в шторм турецкий сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонул у берегов турецкой провинции Зонгулдак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел страны Али Ерликая.Судно, перевозившее полторы тысячи тонн ферросилиция (сплав железа и кремния), шло из Темрюка (Краснодарский край) в турецкий порт Алиага в Измире. Утром в воскресенье капитан сухогруза подал сигнал, что Kafkametler дрейфует в сторону волнореза в порту Эрегли.По его словам, как только погода улучшится, начнутся поисково-спасательные работы.Накануне сухогруз Pallada под флагом Камеруна, шедший из Одессы, сел на мель и разломился пополам из-за шторма у порта Эрегли в турецкой провинции Зонгулдак. Все 13 членов экипажа были успешно эвакуированы с судна.Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле на выходные из-за ураганного ветра до 110 км/ч и ливней, предупреждения касаются и ряда других регионов Турции.Циклон продолжает бушевать над Черным морем. Как сообщалось ранее, стихия наделала бед и на Крымском полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетяхВ Севастополе остановились катера и паромЧасть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известно

черное море

турция

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, происшествия, новости, турция, краснодарский край, крушение сухогруза в черном море